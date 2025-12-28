第４作戰區指揮官主持戰訓策進會 提升部隊管理效能

記者陳彥陵／綜合報導

第４作戰區指揮官劉中將日前主持戰訓工作策進會，表揚年度工作績優單位，並由各業管針對重要工作事項實施報告及研討；最後由劉指揮官實施工作指導，勗勉各級幹部秉持為戰而訓理念，全面檢視年度各項戰備整備作為，持續推動實戰化訓練，使官兵熟悉作戰計畫，了解作戰任務，具備獨立作戰能力，達成「立決心、增能力、建信心」目標，有效提升作戰區整體防衛能量。

劉指揮官強調，各級幹部應落實命令貫徹，確實做到由上而下完整教育，以及由下而上回饋反映，形成穩定有效的指管機制；另提醒各單位應時刻自我檢視、適時提出需求，找出潛藏的風險與不足，透過素質分析與數據化方式，建立共同作戰圖像與資訊共享機制，使決策更為精準，提升領導統御與部隊管理效能。

廣告 廣告

「我們是要打勝仗的部隊，一個都不能少！」劉指揮官期勉全體幹部以身作則，帶領部屬務實訓練，建立共同信念，朝零危安、零傷亡目標邁進，並持續精進戰訓本務，凝聚團隊戰力，確保一旦接獲命令，能迅速投入、遂行作戰任務，成為保衛南疆、守護民眾安全最堅實可靠的力量。

第4作戰區指揮官劉中將日前主持戰訓工作策進會，勉務實訓練，提升整體戰力。（第4作戰區提供）