第一個沒大S的跨年！小S獻聲101煙火「請珍惜身邊人」引網淚崩

【緯來新聞網】今年台北101的跨年煙火秀邀請藝人小S（徐熙娣）擔任旁白解說，她在配音影片的不僅結尾幽默喊話董事長賈永婕：「我是要看澎湃的煙火，如果只有煙的話，我會要求在立法院質詢你，OK？」也感嘆道：「請珍惜你身邊的人，也珍惜每一次一起完成的儀式。」

小S獻聲101煙火「請珍惜身邊人」。（圖／翻攝賈永婕、大S FB）

賈永婕昨（3日）出席相關記者會時透露，小S在錄製旁白時情緒激動，兩人在錄音室一度淚崩。她說，小S在配音時握拳、哽咽地完成解說工作。事後，賈永婕也在社群平台上發文，表示小S願意參與這次配音，是因為「那份沉甸甸的情感牽引著她」。



根據賈永婕的說法，跨年當晚與家人一同觀賞101煙火，一直是小S家庭迎接新年的特有儀式。「在倒數聲中仰望、歡呼、擁抱，早已成為她們家特有的默契，也象徵著台灣人的共同記憶。」但今年，這樣的場景少了一位重要成員。小S卻說，她彷彿聽到在天上的大S對她說：「煙火還是要一起看啊，新的一年我們照樣一起迎接。」語氣中有笑、有俏皮，是兩人間不變的姊妹情深。



因此，小S選擇現身，為自己、也為這場煙火發聲：「請珍惜你身邊的人，也珍惜每一次一起完成的儀式。」她希望觀眾在觀賞煙火的同時，也能體會到平凡陪伴背後的深刻幸福。賈永婕則補充，101煙火想傳遞的不僅是喜悅與歡慶，更是在人生跌宕起伏中，給人一絲勇氣與希望。「當煙火在空中綻放的那一刻，我們希望你知道，你不是孤單的。這座城市、我們都在陪著你。」



賈永婕也分享，她彷彿也聽見大S對她喊話：「永婕，我會看煙火，你要給我好好放喔！賈董加油！」事實上，小S曾在金鐘獎慶功宴上談及復出時間，當時她說：「得了獎已經是很完美的Ending了，會再回來，但時間未定，至少讓我先度過跨年吧，那天對我來說很難熬。」她進一步解釋，往年跨年都是在大S家聚餐，直到午夜再到樓下一同觀賞煙火，「今年是第一次沒有大S陪著過跨年，真的不知道該怎麼辦。」

