第一千金挨酸潑婦！他爆陳幸妤私下真面目

▲前總統陳水扁女兒、牙醫師陳幸妤久違露面。（圖／翻攝自Threads）

[NOWnews今日新聞] 前總統陳水扁於2008年卸任，至今已相隔17年，但「前第一家庭」成員的一舉一動，仍不時成為社會焦點。「網紅牙醫」史書華近日在社群平台分享一段十多年前的舊影片，並透露自己與「前第一千金」陳幸妤的關係，更直言她私下的真實性格，其實與鏡頭前留下的印象不同，兩者形成極大反差。

史書華日前在Threads上轉貼一段影片，2009年2月3日，陳幸妤獨自前往美國往紐約應考牙醫師執照時，因不滿大批媒體一路跟拍，讓她瞬間情緒失控，對著鏡頭激動喊道：「你們已經跟了我半年了欸，有必要這樣24小時跟著我嗎？有任何一個人受得了嗎？」

畫面中，陳幸妤續指，每天被大量記者媒體圍堵，心情怎麼可能好，考試更是考得不好，她大聲吼道：「現在是怎樣，我是通緝犯嗎？」而當時在鏡頭外出聲訪問的，正是時任TVBS記者的資深媒體人范琪斐。相關片段多年來反覆被播放，也讓陳幸妤被外界貼上「沒風度」、「潑婦」等標籤，甚至成為長期嘲諷與妖魔化的素材。

對此，史書華於24日發文分享，陳幸妤其實是他台大牙醫系的學姐，自己在求學期間，對方還曾擔任助教一職。史書華形容，陳幸妤私底下其實相當溫和，只是不愛多話，他也推測，陳幸妤當年在紐約有如此激烈的反應，應是長期遭媒體圍堵，壓力累積下的情緒潰堤，才會在鏡頭前出現那樣的「反差畫面」。

