第一印象！高市早苗透露習近平「認真嚴謹」、川普「開朗幽默」

日本首相高市早苗在7日舉行的眾議院預算委員會上，分享了她就任後與各國領導人會談的印象。高市早苗形容美國總統川普是「非常開朗且具幽默感的人」，而對大陸國家主席習近平則評價為「非常認真且嚴謹的人」。

高市早苗稱習近平認真嚴謹、川普開朗幽默。（圖／美聯社）

日本《每日新聞》7日報導，日本首相高市早苗於10月底在南韓與習近平會談，高市早苗在眾議院預算委員會上回顧起會談內容時表示：「我們進行了內容深入且充實的討論。我們建立了能夠坦率討論懸而未決問題的關係。」

關於同月30日與南韓總統李在明的會談，高市則評價道：「他非常熱情地接待了我。」高市透露，會談中李在明談及了她喜愛摩托車和打鼓的愛好，兩人還基於都不是世襲政治家的共同點，互相表示彼此能走到這一步，都是白手起家、付出了很多努力。高市讚揚李在明是「能夠在日美韓合作以及當前戰略環境中的日韓關係上共享問題意識的領導人」。

對於美國總統川普，高市則強調：「雖然是第一次會談，但氣氛非常融洽，我們就包括相當棘手的課題在內進行了充實的會談。」

