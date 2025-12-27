「第一古典美人」何晴61歲病逝！長期對抗腦瘤 醫曝8大警訊
有中國「第一古典美人」之稱的女星何晴病逝，享壽61歲。據了解，何晴曾罹患腦瘤，之後逐漸淡出演藝圈，家屬12/13證實死訊，消息曝光引發影視圈與粉絲不捨。醫師表示，腦瘤常被誤認為老化或其他疾病，若出現8種症狀應提高警覺。
古典美人演遍中國四大名著
根據陸媒報導，何晴畢業於浙江崑劇團，1983年以電影《少林俗家弟子》正式踏入演藝圈。她氣質清雅、古典韻味十足，也是中國影壇唯一演遍《三國演義》、《水滸傳》、《西遊記》及《紅樓夢》四大名著改編影視作品的女演員。
瓊瑤劇走紅台灣 長年對抗腦瘤
何晴也是首位出現在瓊瑤電視劇中的中國女演員，以《青青河邊草》在台灣一度走紅。此後還參演了多部台灣電視劇。
據報導，何晴長期與腦瘤對抗，2024年曾出現腦瘤復發情況，期間也一度中風，身體狀況反覆，最終仍不敵病魔離世，家屬已低調證實死訊。
腦瘤成因不明 惡性膠質瘤最常見
國泰醫院神經外科主任謝政達表示，腦瘤泛指長在顱骨腔內的腫瘤，原發性腦瘤有些從腦組織發生，也有從腦膜或其他顱內組織發生。腦瘤的發生原因至今尚未明瞭，雖然遺傳、外傷、免疫性、環境因素或某些物理或化學因素，甚至病毒感染都可能與腦瘤有關，但無法確定。
原發性腦瘤最常見的是神經膠質細胞瘤，占所有腦瘤的一半以上，其次是腦膜瘤、腦下腺瘤和神經鞘瘤等。很不幸的，神經膠質細胞瘤，幾乎都是惡性的，尤其像好發於成人的神經膠質母細胞瘤，惡性程度特別高。
8大警訊別輕忽 常頭痛是腦瘤？
腦瘤的早期症狀多樣，常被誤認為老化或其他疾病。謝政達提醒，若出現以下症狀，應提高警覺並及早就醫檢查。
視力異常：視力逐漸模糊、視野變窄，尤其兩側像被布簾遮住，可能是腦壓升高壓迫視神經所致。
眼睛外觀改變：出現眼皮下垂、眼球外突或眼睛轉動受限，問題多來自腦神經受損。
單側聽力變差：伴隨耳鳴、臉部麻木，甚至吞嚥困難、走路不穩，常見於聽神經瘤。
吞嚥困難、步態不穩：喝水易嗆到、聲音沙啞、容易跌倒，可能與腦幹或後顱窩腫瘤有關。
單側肢體麻木無力：症狀類似中風，但進展較慢，屬漸進性變化。
人格與行為改變：記憶力下降、情緒失控或行為異常，與額葉、顳葉受影響有關。
荷爾蒙異常：停經、異常泌乳或外觀改變，可能是腦下垂體腫瘤所致。
癲癇發作：局部抽搐或全身痙攣，有時是腦瘤的表現之一。
至於一般常見的頭痛、頭昏、失眠、記憶衰退等症狀，謝政達表示，這些情形大多是功能性障礙，不代表有腦瘤的存在。
手術為治療主軸 惡性腦瘤預後差
腦瘤的治療，以外科手術切除為主，必要時以放射線治療或化學治療，加強或輔助。預後則與腫瘤的種類、分化、位置、侵犯範圍及治療方法有關，惡性腦瘤的預後不佳，平均存活期約15個月左右，以最惡性的多形性神經膠母細胞瘤而言，5年存活率僅約5％。
◎ 圖片來源／翻攝自微博
◎ 諮詢專家／謝政達醫師
