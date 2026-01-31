「第一台在幹嘛？」網熱議塞車之謎 內行曝「時間疊加」真相：慢2秒後面多等2分鐘

塞車紓解後，為什麼還是一動也不動，有網友就納悶表示，「第一台車在幹嘛？」貼文引發熱議，有人解釋這是時間疊加造成的結果，圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

開車出門最怕遇到塞車，或者明明前方已經排除事故，但為什麼還是停在原地。有網友就提出疑問，在路上沒有發生車禍的狀況下，還是經常遇到塞車，讓他感到納悶，「第一台車為什麼不走？」貼文讓很多駕駛有相當疑惑，不過，也有內行人解釋，當第一輛車的駕駛看到前方有狀況，要花2秒減速，然後再花2秒起步離開，以此類推疊加，愈後面的車子就會花愈多時間才能前進。

這名網友是昨（30日）在Threads好奇發文表示，「小時候到現在都還是很不解為什麼會塞車，第一台車為什麼不走？」貼文引發熱議，網友紛紛留言表示，「永遠不會知道第一台在幹嘛」、「開到前面明明就很空啊」、「到現在還是不理解為什麼」、「到一個地方突然就很順了，但中間還是會塞車，我也不知道為什麼」。

廣告 廣告

有經驗的駕駛提出解釋，主要是因為人跟車的反應速度，第一台車看到狀況花2秒減速，然後花2秒起步離開；第二台看到第一台減速，花2秒減速再花2秒起步離開，以此類推疊加，到自己就是停了好幾分鐘才前進一點。

對此，也有網友神比諭，「這個才是小時候老師說的，你們一人浪費30秒，全班加起來就幾10分鐘了」。

更多鏡週刊報導

換成你也不希望被干擾！醫師列「門診10大地雷」 別再敲門、偷錄影、玩手機

未禮讓行人罰6000？駕駛不吞打官司 法官算完「枕木紋」數學題：撤單

80萬被騙還不夠？藥師誤信「假律師」不甘想追回 二度受害差點賠掉房子