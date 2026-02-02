第一台車在幹嘛？老司機曝塞車真相 網吐槽：享受當領頭羊

不少人常疑惑為何道路上會無故塞車，甚至忍不住好奇「第一台車到底在幹嘛？」。（示意圖／翻攝自Unsplash）





不少人常疑惑為何道路上會無故塞車，甚至忍不住好奇「第一台車到底在幹嘛？」對此，有內行網友提出所謂的「幽靈塞車」現象，指出只要前方某一輛車突然踩煞車，後方車輛便可能接連減速煞車，最終形成塞車。也有網友嘲諷，享受當領頭羊的優越感。

塞車時第一台車在幹嘛？

有網友在Threads上發文表示，從小到大都不解「為什麼會塞車？第一台車為什麼不走？」，貼文一出，立刻有共同疑惑的人表示，「對！到一個地方突然就很順了，但還是會塞車，我也不知道為什麼」、「到現在還是不理解為什麼」。

廣告 廣告

許多網友則指出，「1.他在玩手機2.他不敢踩油門，好像油錢很貴3.他抓不準車距，一直踩剎車（點煞）4.到路口才要外切，直接停在路中間想切換車道」、「做為在高速公路會超車的人，負責任的告訴你，內側車道跟中間車道同等慢速時就會塞車，曾經多次超越那兩台之後順暢到不行」、「幽靈塞車，第一個踩了一秒煞車後面的看到也會煞車一直往後就會無限大，外國有做過實驗10台車一樣的距離在沒有障礙物的固定速度情況下，第一台車固定頻率，煞車慢慢的，10台車會全部都擠在一起」、「因為一堆車都在同一個地方停住了，比方說A是第一台，Z是最後一台，然後大家一開始都順順開，然後A突然急煞，那B～Z的車輛也都會在A急煞的那個位置後面一點點煞車」。

不過也有網友幽默表示，「燈號沒有喜歡的顏色」、「我也想知道是不是要幫忙裝一下火箭筒」、「可能下車買個蚵仔煎吧~」、「可能睡著了」、「因為當初買車的時候沒有選配到油門吧」、「因為他在享受當領頭羊的優越感」、「可以爬到前面去看看」。

更多東森新聞報導

2026新北燈會規模再擴大 15米紅寶馬主燈亮相

淡水大停水！3項目優先補償 補償流程日期一次看

《Linking 368 Taiwan恁去台灣》走進臺江內海記憶平原

