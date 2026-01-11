第一名竟是「AI生成照」？陸攝影比賽驚爆醜聞 得獎照遭急撤

大陸華住集團旗下飯店日前舉辦一場攝影比賽，卻遭網友踢爆，獲得第一名的照片竟是「AI生成照」，引發譁然，事件曝光後，主辦單位緊急將這幅作品撤下，並將第二名「扶正」為第一名，但對評審過程不願回應。

被疑為AI生成照的第一名作品《騎樓舊光》。（圖／翻攝新浪微博）

陸媒《封面新聞》報導，這幅爭議作品名為《騎樓舊光》，作品序號為42，有網友在社群平台爆料，這幅作品疑似為AI生成圖片，報導指出，報導指出，仔細檢視照片細節可發現，照片左側店鋪招牌出現重複的涼茶店名稱，右側店鋪牌匾則存在語序不通、字體錯亂等情況，頗為異常。

報導指出，該攝影比賽原定公示期間為6日至10日23時59分，但目前相關公示文件已被刪除。主辦單位更新獲獎名單，原先公示為第二名的作品，已被調整為綜合獎項第一名，《騎樓舊光》則被悄悄撤下。

至於為何更新名次，華住集團及旗下參與主辦的飯店工作人員，並未正面說明，僅表示，「目前比賽結果以最終公布的名單為準」，但對於作品是否為AI生成、為何能通過評選程序等具體問題，都沒有正面回應。

