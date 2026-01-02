第一夫人晾一旁！金正恩攜愛女跨年驚見「捧臉親吻」

北韓領導人金正恩。（圖／美聯社）





北韓領導人金正恩與女兒金主愛的互動再次成為外界關注焦點。在跨年晚會上，年僅13歲的金主愛主動親吻父親金正恩的臉頰，這般親密互動被形容「宛如戀人」，引發外界廣泛議論。

在平壤跨年晚會現場，北韓第一家庭亮相，而第一千金金主愛無疑是全場的焦點。她不僅在合影時位居「C位」，甚至在觀賞席上也能看到她坐在正中間，而「金大元帥」金正恩則甘願坐在女兒身旁。據南韓媒體報導，南韓主播描述此一互動表示：「金正恩還向金主愛低下頭，她則親吻金正恩，展現了親密的一面。」

儘管韓媒對此輕描淡寫，但這一幕仍令許多人感到驚訝。表演結束後，金主愛竟捧著父親的臉親吻了一下，讓金正恩笑得燦爛。相較之下，第一夫人李雪主則直接被「晾」在一旁，形成了強烈對比。

跨年晚會當天，金正恩身穿皮革大衣亮相，而他的掌上明珠金主愛也穿著同款大衣。有鏡頭捕捉到父女倆手牽著手，並不時地咬耳朵說著悄悄話。這些畫面曝光後，有分析指出，北韓此舉意在展示金主愛的接班地位。然而，父女兩人「宛如戀人」的親密互動，不僅引發外界議論，更傳出在保守的北韓社會內部，也出現了「令人作嘔」及「元帥太過火」等負面評價。北韓領導人金正恩也在現場發表演說，內容提及：「我們偉大的國家，朝鮮民主主義人民共和國萬歲。」

金正恩近年來頻繁攜帶女兒金主愛公開亮相。現年13歲的金主愛身高不斷抽高，據稱已接近身高約170公分的金正恩。去年12月，金正恩更首度帶著愛女前往象徵「白頭血統聖地」的三池淵，出席飯店竣工典禮。此外，在元旦之際，他亦帶愛女來到錦繡太陽宮，金主愛同樣站在隊伍正中間。由於這些公開活動的時間點恰逢北韓勞動黨第九次全國代表大會召開前夕，外界普遍推測，此舉是對外釋放有關接班的重要訊號。

