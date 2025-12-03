「第一夫人」3優勢完勝？陳佩琪「鬼扯賴清德」掀議

政治中心／李汶臻報導

柯文哲捲入京華城貪汙弊案，2025年3月首度提訊時，柯當庭指控承辦檢察官以「USB不雅片」逼其認罪。事後，柯文哲硬碟「Woman」資料夾中的確切內容被爆料，其實是女星舒淇跟徐若瑄的寫真集。對此，柯文哲妻子陳佩琪今（3日）下午在臉書PO文，首度回應先生被搜到「女星清涼照、 Women夾」一事；豈料，她在貼文中竟寫下一番話、鬼扯賴清德總統，引發網友熱議。其中就有人直言她「當第一夫人想瘋了欸」。

廣告 廣告





發文鬼扯賴清德「陳佩琪VS第一夫人」差很大？網揪巨大落差：丟人現眼

愛妻陳佩琪（左）不時就在臉書發文更新柯文哲（右）的最新近況。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





網紅四叉貓3日轉貼陳佩琪的最新貼文，並感嘆「佩琪有夠瘋！她老公怎樣就妄想別人老公也會這樣......」。起因是陳佩琪在臉書貼文中，針對柯文哲Woman夾搜出所謂女星清涼照一事作出回應；陳佩琪坦言自己不在意，更稱「只要不是被搜到正宮不在，而是小三在家就好了」，接著還不忘將砲火對準賴清德總統，鬼扯說：「至於賴清德家可以蒐到什麼，進去搜一下不就知道了」，甚至還直指對方案底不少，「 搞不好也有清涼照、Women夾、甚或其他驚人的東西也說不定…」。





發文鬼扯賴清德「陳佩琪VS第一夫人」差很大？網揪巨大落差：丟人現眼

陳佩琪臉書最新貼文「鬼扯賴清德」掀議，四叉貓轉貼開轟。（圖／翻攝自臉書@四叉貓）





這番鬼扯賴總統的言論一出，掀起網友熱議。其中就有人留言開酸：「本篇文章主題：『辯』詭辯的辯」、「為什麼您的每篇文章都要提到賴總統？跟他有什麼關係？」、「不在意才不會一直講個不停。由此可知，PG『非常在意』」、「扯的是竟然說總統也會跟他老公一樣」、「想當第一夫人想瘋了欸」、「她是不是退休了不然怎麼那麼多時間寫宮廷劇本」、「什麼都要扯威廉，有夠恐怖」。另外，不僅有人質疑陳佩琪「公然造謠」，隨後也有網友在留言區討論她與「第一夫人」吳玫如的劇烈反差，表示：「賴清德的太太沒有妳這麼38！人家持家非常低調！」、「什麼叫做『案底不少』？賴清德何時有案底了？不會中文就不要亂用，丟人現眼」。





發文鬼扯賴清德「陳佩琪VS第一夫人」差很大？網揪巨大落差：丟人現眼

陳佩琪臉書最新貼文「鬼扯賴清德」掀議，網友留言開酸，對比她與「第一夫人」實際落差。（圖／翻攝自臉書）









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：陳佩琪鬼扯賴清德「VS第一夫人」輸慘了？網列3大差異開轟：丟人現眼

更多民視新聞報導

日相重申「台灣1事」中共抓狂了？財經網美曝真相

柯文哲Woman夾搜出清涼照！陳佩琪真實反應曝光

館長不爽柯文哲？1關鍵讓他痛批：出來後沒找過我

