第一學府開唱！民歌女神鄭怡觀賞反成拍照會

鄭怡（右起）、邰肇玫、王海玲昨到國家音樂廳觀賞台大合唱團演出。（星光娛樂提供）

「民歌天后 」鄭怡昨（13日）以「大學姐」身分，現身國家音樂廳，觀賞台大合唱團「有一份懷念」冬季音樂會。身為民國67年考進台大、並在大一即通過甄試加入臺大合唱團的學姊，這一夜對她而言，不只是單純看一場音樂會，而是一場從17歲一路唱回現在的「大型回憶殺」，而台大合唱團也尊敬原唱，邀請了曲目中〈如果〉、〈奔放奔放〉的邰肇玫和〈偈〉王海玲到場，三位民歌女神一字排開齊坐台下，更顯現華語歌曲跨世代的真善美傳承。

談起觀賞心情，鄭怡感性表示：「今晚就是我的回憶殺，我是民國67年進台大，考進台大合唱團，一邊看著很多當年回憶湧上心頭。」她也觀察到現在合唱團的變化，直言學弟妹們更活潑、更有青春感，「不像當年保守年代」，再加上老師設計多元音樂形式，與不同音樂家合作，讓音樂更貼近人心。

擔任本次演出指揮、同時也是台大合唱團指導老師的連芳貝，本身正是鄭怡與民歌時代的忠實粉絲。演出結束後，他把握機會與偶像鄭怡相見歡。演出結束後，現場更意外變成「鄭怡拍照會」，她笑說，沒想到學弟妹中不少人是「老靈魂」，有的是媽媽帶著孩子一起來合照，「兩代人都是我的歌迷，這種感覺真的很棒」。

鄭怡（中）與台大合唱團合影。（星光娛樂提供）

去年的台大合唱團公演曾選唱鄭怡人生的歌〈微光中的歌吟〉，鄭怡昨暖心喊話：「學弟妹們好好把握青春，開心唱歌，盡情在年輕的人生畫出各種美麗色彩！」她也笑著回憶，當年在台大合唱團時，雖然沒有這麼好的場地，只是在各大專院校巡演與文化交流，「但那時的巡迴也是旅行，大一就玩遍了全台灣」。

除了青春回顧，鄭怡也同步替自己做了一次年度總結。她形容2025年是「最忙、也是心情起伏最大的一年」，一年內完成民歌50共12場演出，唱遍大巨蛋、小巨蛋、高雄巨蛋與全台各地，並遠赴新加坡與美國聖荷西演出；同時也擔任廣播金鐘獎評審，認識許多音樂與廣播圈的新朋友。

然而，在忙碌之中，也接連面對摯友離世的衝擊，讓她更加體會人生無常。她坦言，走到這個年紀，學會的不是規劃太遠，而是「為自己而活、為自己開心」，並幽默分享目前最期待的事，就是「明年可以公車免費、高鐵半價」，準備趁還有體力，隨時安排小旅行，開心過好每一天。

