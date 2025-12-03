第一屆台灣傑出企藝菁英獎落幕 「德榮獎」評審深受感動與啟發

台灣美學文創發展協會理監事、顧問、會員群策群力，成功舉辦第一屆台灣傑出企藝菁英獎。 圖：台灣美學文創發展協會/提供

[Newtalk新聞] 「2025第一屆台灣傑出企藝菁英獎」自啟動以來，引起各界企業與藝術家迴響，來自全台各地的優秀代表踴躍報名，選拔委員會歷經初審、複審評鑑、實地訪查，由教授級評審團進行總決審，層層把關、嚴謹評比14位企業菁英頒發「德榮獎」、「金製獎」、「金創獎」、「德藝獎」四大獎項，象徵企業與藝術共融的新里程碑。

台灣美學文創發展協會理事長林沛珍鼓勵青年與企業家投入企藝發展，共創美好產業與文化環境。(圖：台灣美學文創發展協會/提供)

主辦單位台灣美學文創發展協會理事長林沛珍表示，衷心感謝所有支持與協助的單位與人士，以及選拔委員會的全力付出，讓典禮圓滿落幕，看到全台菁英齊聚、展現企藝典範力量令人動容，未來將持續推動這份榮耀，讓更多人看見台灣之光，也鼓勵青年與企業家投入企藝發展，共創美好產業與文化環境。

「德榮獎」主委黃泰嶂期許得獎者持續發揮「ESG」精神，行善積德，造福人群，貢獻社會。(圖：台灣美學文創發展協會/提供)

「德榮獎」評審委員會主委黃泰嶂指出，身為德榮獎主委，深感這份精神殊為難得，不僅彰顯企業家的智慧與勇氣，更啟發社會正向力量。本屆得獎者皆屬在企業艱苦之際，突破困境，創新創業，轉型成功，殊屬不易，展現國人堅毅不撓之韌性，期許得獎者持續發揮「ESG」精神，行善積德，造福人群，貢獻社會。

「德榮獎」副主委賀令佩感謝林沛珍理事長在幕後的付出與堅持，讓本屆活動帶來前所未有的感動與啟發。(圖：台灣美學文創發展協會/提供)

「德榮獎」評審委員會副主委賀令佩表示，世上沒有那麼多理所當然，也沒有天註定，所有看似幸運與令人羨慕的事，都源自默默努力，身為企業主，她認為小合作要放下態度，彼此尊重，大合作要放下利益，彼此平衡，一輩子的合作，要放下性格，彼此成就；此次參與評選，每位入選者皆在各自領域取得卓越成就，體現企業家的精神與價值，感謝林沛珍理事長在幕後的付出與堅持，讓本屆活動帶來前所未有的感動與啟發。

「德榮獎」副主委戴惠華表示，參與「台灣傑出企藝菁英獎」活動，心中滿懷感動與感恩。(圖：台灣美學文創發展協會/提供)

「德榮獎」評審委員會副主委戴惠華表示，參與「台灣傑出企藝菁英獎」活動，心中滿懷感動與感恩，不僅得到學習與啟發，更深刻體會到美學與企業精神的結合，特別感謝選拔委員會展現出的專業與團隊默契，讓整個活動流暢而充滿熱情，此次經驗也讓她看到企業在社會責任與文化傳承上的付出，值得敬佩與讚賞。

