第一屆台灣傑出企藝菁英獎落幕 「德榮獎」評審深受感動與啟發
[Newtalk新聞] 「2025第一屆台灣傑出企藝菁英獎」自啟動以來，引起各界企業與藝術家迴響，來自全台各地的優秀代表踴躍報名，選拔委員會歷經初審、複審評鑑、實地訪查，由教授級評審團進行總決審，層層把關、嚴謹評比14位企業菁英頒發「德榮獎」、「金製獎」、「金創獎」、「德藝獎」四大獎項，象徵企業與藝術共融的新里程碑。
「德榮獎」評審委員會主委黃泰嶂指出，身為德榮獎主委，深感這份精神殊為難得，不僅彰顯企業家的智慧與勇氣，更啟發社會正向力量。本屆得獎者皆屬在企業艱苦之際，突破困境，創新創業，轉型成功，殊屬不易，展現國人堅毅不撓之韌性，期許得獎者持續發揮「ESG」精神，行善積德，造福人群，貢獻社會。
「德榮獎」評審委員會副主委賀令佩表示，世上沒有那麼多理所當然，也沒有天註定，所有看似幸運與令人羨慕的事，都源自默默努力，身為企業主，她認為小合作要放下態度，彼此尊重，大合作要放下利益，彼此平衡，一輩子的合作，要放下性格，彼此成就；此次參與評選，每位入選者皆在各自領域取得卓越成就，體現企業家的精神與價值，感謝林沛珍理事長在幕後的付出與堅持，讓本屆活動帶來前所未有的感動與啟發。
「德榮獎」評審委員會副主委戴惠華表示，參與「台灣傑出企藝菁英獎」活動，心中滿懷感動與感恩，不僅得到學習與啟發，更深刻體會到美學與企業精神的結合，特別感謝選拔委員會展現出的專業與團隊默契，讓整個活動流暢而充滿熱情，此次經驗也讓她看到企業在社會責任與文化傳承上的付出，值得敬佩與讚賞。
