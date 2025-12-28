第一屆台灣傑出企藝菁英獎落幕 「德藝獎」評審深受感動與啟發

「2025第一屆台灣傑出企藝菁英獎」圓滿落幕。 圖：台灣美學文創發展協會/提供

[Newtalk新聞] 「2025第一屆台灣傑出企藝菁英獎」自啟動以來，引起各界企業與藝術家迴響，來自全台各地的優秀代表踴躍報名，選拔委員會歷經初審、複審評鑑、實地訪查，由教授級評審團進行總決審，層層把關、嚴謹評比14位企業菁英頒發「德榮獎」、「金製獎」、「金創獎」、「德藝獎」四大獎項，象徵企業與藝術共融的新里程碑。

林沛珍衷心感謝所有支持與協助的單位與人士，以及選拔委員會的全力付出。 圖：台灣美學文創發展協會/提供

主辦單位台灣美學文創發展協會理事長林沛珍表示，衷心感謝所有支持與協助的單位與人士，以及選拔委員會的全力付出，讓典禮圓滿落幕，看到全台菁英齊聚、展現企藝典範力量令人動容，未來將持續推動這份榮耀，讓更多人看見台灣之光，也鼓勵青年與企業家投入企藝發展，共創美好產業與文化環境。

藍黃玉鳳表示，此次參與「台灣傑出企藝菁英獎」，身為德藝獎主委，深感藝術與企業相映成輝，共展企藝融合之美好價值。 圖：台灣美學文創發展協會/提供

德藝獎評審委員會主委藍黃玉鳳表示，此次參與「台灣傑出企藝菁英獎」，身為德藝獎主委，深感藝術與企業之可貴，油畫藝術家以人生體驗與情感抒發，呈現寫實、寫意與原創等多元風格，雖表現不同，卻同樣撼動人心，並以真善美情懷熱心公益；優秀企業家以殷實努力與達觀思維，推動創新與產業發展，並積極回饋社會，藝術與企業相映成輝，共展企藝融合之美好價值。

文熙鈞表示，「台灣傑出企藝菁英獎」成功將企業創新與文化藝術緊密結合。 圖：台灣美學文創發展協會/提供

德藝獎評審委員會副主委文熙鈞表示，感謝並恭喜林沛珍理事長設立極具遠見的獎項，成功將企業創新與文化藝術緊密結合，彰顯對文化價值的重視，也實踐社會責任，推動產業與藝術共榮發展；透過此獎項，台灣不僅能強化品牌國際競爭力，並藉由融合設計思維與永續精神，開創嶄新的文創經濟模式，除展現本土文化底蘊，也深化國際視野，是推動創新思維與文化力量的重要里程碑，值得企業與文化界敬佩與支持。

顏君恬表示，企業與藝術的結合，不僅激盪出創意火花，更彰顯對文化的尊重與社會責任的實踐。 圖：台灣美學文創發展協會/提供

德藝獎評審委員會副主委顏君恬表示，「2025第一屆台灣傑出企藝菁英獎」透過專業評選，將頒發德榮獎、金製獎、金創獎及德藝獎，表揚以創新精神與前瞻視野推動改變的企業與人物，企業與藝術的結合，不僅激盪出創意火花，更彰顯對文化的尊重與社會責任的實踐；這條融合產業創新、設計思維與永續精神的道路，將引領我們共築具全球視野與永續價值的品牌典範，願今日的榮耀成為更多人前行的力量。

