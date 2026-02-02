第一屆富品盃AI創新應用競賽 全國各大專院校開跑 總獎金100萬元、首獎60萬元

富品集團｜富品建設「十年育才計畫」正式啟動，第一屆「富品盃 AI 創新應用競賽」現正開放報名，總獎金100萬元，其中首獎60萬元。（圖／富品集團｜富品建設提供）

【警政時報 鄭元毓／綜合報導】富品集團｜富品建設邁入「集團化元年」，正式啟動以人才培育為核心的長期行動。今年首度舉辦「第一屆富品盃 AI 創新應用競賽」，本屆競賽總獎金規模達新台幣100萬元，即日起向全國各大專院校徵件，廣邀對人工智慧、建築、永續與創新應用有熱情的青年學子跨域參與，首獎高達新台幣60萬元，期盼透過競賽機制，讓年輕世代的創意真正走進產業、城市與生活。

富品集團始終秉持「誠信為本・圓滿為準」的品牌精神，在集團化發展的同時，同步啟動「十年育才計畫」，將企業成長與社會責任並行思考。此次「富品盃 AI 創新應用競賽」，正是十年育才計畫的第一個重要實踐行動，透過產學合作模式，孕育具備跨域思維與實作能力的下世代 AI 創新人才。

富品集團｜富品建設 宣布攜手國立臺灣大學人工智慧與機器人研究中心，共同辦理第一屆「富品盃 AI 創新應用競賽」，並於 12 月 26 日 完成合作備忘錄簽署。（圖／富品集團｜富品建設提供）

本屆競賽由富品集團｜富品建設攜手 國立臺灣大學人工智慧與機器人研究中心 共同辦理，並已完成競賽合作備忘錄簽署，推廣至全國各大專院校。競賽以「AI × 永續教育」為核心精神，透過制度化的競賽設計，鼓勵學生將人工智慧深度導入建築與生活場域，回應產業數位化、智慧化與淨零碳轉型的關鍵課題。

在競賽主題上，富品盃不設限類別與組別，參賽團隊可依自身專長與構想自由發揮，涵蓋智慧建築與能源管理、AI 輔助結構安全與耐震設計、建築維護與永續管理、以及 AI 應用於生活環境的創新發想等多元方向，鼓勵以 AI 技術解決真實問題，創造具產業價值與社會影響力的創新成果。

競賽開放全國各大專院校（含大學部與碩士班）在學學生報名，不限科系背景，每隊 2 至 5 人，可跨校、跨系組隊。報名期間自 2025 年 12 月 26 日起至 2026 年 3 月 31 日止，經書面初審後，將進行決賽初選與現場評選，最終於 2026 年 10 月 23 日舉行頒獎典禮。獎項方面，本屆競賽總獎金新台幣100萬元，除首獎（金獎）新台幣 60 萬元外，另設銀獎（特優獎）與銅獎（優等獎），總獎金具高度吸引力，並由專業評審團依創新性、技術實現、實用性與市場潛力，以及團隊整體表現進行綜合評選。

富品集團表示，這不只是一場競賽，更是一場跨世代、跨領域的「世代對話」。城市的未來，不應只由少數人決定，而是由所有願意讓生活變得更好的人共同完成。未來，富品集團將持續以專業力、透明平台與品牌使命為核心，深化 ESG 永續策略，結合智慧科技與教育參與，實踐「從建築到生活」的全方位品牌願景，攜手產業與社會，共同邁向永續共好的新世代。

