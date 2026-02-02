第一屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽圓滿落幕 臺南六信高中勇奪首屆冠軍

▲臺南六信高中勇奪首屆冠軍。( 記者劉秋菊攝影 )

【記者 劉秋菊／台南 報導】2026年第一屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽於2月1日在臺南市立橄欖球場圓滿落幕，賽事匯聚八支青年橄欖球隊伍同場競技，包含香港長沙灣天主教英文中學、韓國明錫高校、韓國大邱商高、韓國養正高校、日本鶴來高校及我國臺南市私立六信高中、基隆八斗高中與國立臺南第一高級中學，歷經兩天高強度、快節奏的賽程，充分展現七人制橄欖球速度快、對抗性高的競技特色，為府城寫下國際青年橄欖球交流的重要里程碑。

▲體育局局長陳良乾表示，感謝大家全力投入與付出，讓第一屆府城盃賽事得以圓滿完成。( 記者劉秋菊攝影 )

最後一日賽事，運動部政務次長黃啟煌及韓國橄欖球協會會長宋璉鎬親臨現場觀戰並頒發獎盃給各隊，對全體參賽選手在賽事中展現的拚戰精神與運動風度表達高度肯定，並給予勉勵。經過激烈角逐，最終由我國六信高中勇奪冠軍，展現堅強實力與高度團隊合作；韓國養正高中榮獲亞軍，表現穩健亮眼；臺灣八斗高中獲得季軍，同樣展現不俗競技水準，八支隊伍的精采表現贏得現場觀眾熱烈掌聲。

運動部政務次長黃啟煌表示，府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽提供國內外青年選手同場競技、相互切磋的舞台，不僅提升選手實戰經驗，也深化不同國家之間的體育交流，對於培育青年橄欖球人才及提升臺南在國際體育賽事上的能見度，具有正面助益。

▲全體大合照相約明年見。(記者劉秋菊攝影)

體育局局長陳良乾表示，感謝所有參賽隊伍、裁判人員、工作團隊及各協助單位的全力投入與付出，讓第一屆府城盃賽事得以圓滿完成；未來將持續推動橄欖球等多元運動發展，期盼府城盃能逐年成長，成為具代表性的國際青年橄欖球賽事，為臺南打造兼具歷史文化底蘊與運動活力的運動城市形象。（照片記者劉秋菊攝影）