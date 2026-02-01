第一屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽落幕 臺南六信高中勇奪冠軍

第一屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽圓滿落幕，運動部政務次長黃啟煌、南市體育局長陳良乾頒發獎盃給各獲獎隊伍。



（記者李嘉祥攝）

二零二六年「第一屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽」昨（一）日於臺南市立橄欖球場進行最後賽程，經過激烈角逐，臺南六信高中以堅強實力與高度團隊合作勇奪冠軍、韓國養正高中榮獲亞軍、臺灣八斗高中獲得季軍；運動部政務次長黃啟煌及韓國橄欖球協會會長宋璉鎬特至現場觀戰，並頒發獎盃給各隊，對參賽選手拚戰精神與運動風度表達肯定。

首屆府城盃賽事匯聚香港長沙灣天主教英文中學、韓國明錫高校、韓國大邱商高、韓國養正高校、日本鶴來高校及我國臺南市私立六信高中、基隆八斗高中與國立臺南第一高級中學等八支青年橄欖球隊同場競技，歷經二天高強度、快節奏賽程，展現七人制橄欖球速度快、對抗性高的競技特色，八支隊伍精彩表現贏得熱烈掌聲，也為府城寫下國際青年橄欖球交流的重要里程碑。

黃啟煌次長肯定府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽提供國內外青年選手同場競技、相互切磋的舞台，不僅提升選手實戰經驗，也深化不同國家間體育交流，對培育青年橄欖球人才與提升臺南在國際體育賽事能見度有正面助益。

體育局長陳良乾代表市長黃偉哲感謝所有參賽隊伍、裁判人員、工作團隊及各協助單位的全力投入與付出，讓第一屆府城盃賽事圓滿完成，也強調未來會持續推動橄欖球等多元運動發展，期盼府城盃能逐年成長，成為具代表性的國際青年橄欖球賽事，為臺南打造兼具歷史文化底蘊與運動活力運動城市形象。