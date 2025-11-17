第一屆「二0二五臺灣最佳侍茶師大賽」，展現茶文化新躍進。（茶改場提供）

記者陳華興／桃園報導

臺灣茶產業專業體驗服務再升級，農業部茶及飲料作物改良場(簡稱茶改場)表示，該場首次攜手台灣侍酒師協會主辦之「二0二五臺灣最佳侍茶師大賽」，吸引來自全國多地的茶飲專業與茶文化愛好者齊聚一堂，於十一月十六日在臺北南港展覽館二館圓滿落幕。茶改場說明，本屆大賽吸引來自茶藝教學、餐飲服務、茶產業推廣等多元領域的專業人士參與。

茶改場表示，初賽於十一月四日假茶改場舉行共有十八位選手參加，經由知識理論測驗與盲飲感官評比後，選出表現優異之六位選手進入十一月十六日的複賽；並經由上午場複賽透過「茶湯辨識」與「專業沖泡」兩大關卡，進一步篩選出三名選手進入下午場決賽，於舞台上進行「餐點搭配及專業沖泡」實作，展現茶飲與美食搭配之整合實力。晉級決賽的三位選手分別為岳芷琳、莊政霖、李柏毅，三人展現高度的茶藝美感與表達力，由專業評審團一致肯定其綜合實力。

茶改場表示，本次賽事為響應茶業轉型升級需求而設計，賽事內容豐富，有四大亮點如下:一、全方位競技項目：選手須通過理論筆試、盲飲辨識、茶湯沖泡、餐飲搭配說明等多元項目。二、首度加入餐飲搭配測驗：今年賽事新增「指定料理＋茶款搭配」環節，選手需為指定料理挑選茶款並說明搭配邏輯及沖泡手法，提升侍茶師味覺設計與實務應用之能力。三、評審陣容專業堅強：由產官學界專家共同擔任評審，確保比賽流程、評分標準與結果公正、透明。茶改場強調，這樣的專業評鑑機制，有助於抬升侍茶師之專業形象。四、茶飲文化與品牌實力雙提升：茶改場指出，臺灣茶業正面臨國際市場變動與產業轉型壓力。

茶改場場長蘇宗振在頒獎典禮中致詞指出：「此次大賽不只是技術的較勁，更是文化的傳承與形象的建立。侍茶師是一個新的名詞，在未來茶飲服務鏈中將扮演關鍵角色，並期待轉換為動詞，不僅要會泡好茶，還要懂得講好故事、做好服務、創造體驗。」。場長並期許選手們將比賽所展現的能力落實於日常茶飲服務，向世界展現臺灣茶文化之魅力。