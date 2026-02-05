第一屆「金眷獎」頒獎典禮圓滿落幕 桃園文化局獲兩項佳績

由臺北市政府文化局蔡詩萍局長(左)頒發獎盃及獎狀予桃園市政府文化局邱正生局長(中)及蔣竹山教授(右)。（文化局提供）

記者陳華興／桃園報導

全國眷村文化保存聯盟一一五年二月三日於二0二六台北國際書展（台北世貿一館）辦理首屆「金眷獎」頒獎典禮。本屆金眷獎桃園市政府文化局表現亮眼，一舉榮獲「政府出版品獎」及「兒童及少年圖書獎」兩項大獎，同時展現桃園在眷村文化保存、出版翻譯與閱讀推廣上的豐碩成果。

桃園市政府文化局於一一四年出版的《眷村時代》以及一一三年出版的臺灣眷村系列繪本《爺爺的寶藏》分別榮獲「政府出版品獎」及「兒童及少年圖書獎」。

《眷村時代》一書由蔣竹山教授執筆，系統性的整理戰後臺灣眷村的形成背景、生活結構與保存歷程，不僅深化社會大眾對眷村文化的理解，也展現地方政府將文化研究成果有效轉化為公共知識的重要示範。

而繪本《爺爺的寶藏》，是本局推出臺灣眷村繪本系列的第九冊，由作者洪佳如及繪者林家莉的筆下帶出眷村家庭共同擁有的生命記憶。截至目前眷村繪本系列已累積出版十一冊，我們以繪本結合走讀、校園推廣與教育活動，讓閱讀不只停留在書頁中，而是走進生活的場域、成為孩子生活的經驗。

本屆頒獎典禮由臺北市政府文化局蔡詩萍局長及前台北市副市長李永萍頒發本局所得獎項。桃園市政府長期致力於眷村文化的保存與推展，除進行眷村文史調查、修復並保存珍貴軍眷紀錄外，也持續活化眷村場域，持續辦理桃園眷村文化節等多元活動，並透過出版計畫深化文化記錄與傳承。本次首次參與金眷獎評選即獲得兩項大獎肯定，實質展現桃園推動眷村文化工作的深度與成果。