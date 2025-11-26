第一島鏈國家軍費大增！ 台追加1.25兆造「台灣之盾」

總統宣佈追加1.25兆國防特別預算（圖／達志影像美聯社）

因應印太區域情勢，位在第一島鏈的南韓、日本、台灣，都準備提高國防預算。日本增加1.8兆，南韓增加1.4兆台幣。台灣方面，明年國防預算不僅佔GDP超過3%，總統賴清德投書《華盛頓郵報》也宣佈，將追加1.25兆特別預算，用來加速發展「台灣之盾」，阻擋中國的飛彈攻擊。

面對中國持續的軍事威脅，賴清德總統於26日召開記者會前，先在《華盛頓郵報》發表題為「台灣總統宣布，將提高國防支出捍衛民主」的投書，宣布台灣將追加400億美元，也就是1.25兆台幣的國防特別預算。這筆預算將從2026年至2033年執行，主要用於建構「台灣之盾」防空系統，發展分層防禦、高度感知和有效攔截的先進防空能力。

賴總統表示，這筆預算將引進高科技及人工智慧技術，建構高效決策和精準打擊的防衛作戰體系，同時提升國防自主並壯大國防產業。他指出，中國的飛彈威脅日益增加，若對台灣發動攻擊，必定會發射大量飛彈，因此台灣必須建立「台灣之盾」有效保存國軍戰力。

國防部規劃的七大籌購項目包含精準火炮、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道、反裝甲飛彈、無人載具及其反制系統、強化作戰持續量能相關裝備、AI輔助C5ISR系統，以及台美共同研發採購裝備系統。國防院戰略所所長蘇紫雲解釋，戰場總體管理系統（IBCS）是「台灣之盾」的核心，能將不同的雷達飛彈系統整合起來，同時精準彈藥如AGM-V54拒外打擊飛彈和AGM-158長程反艦飛彈都是可能採購的項目。

美國在台協會（AIT）處長谷立言在總統記者會結束後立即發文表示，歡迎台灣加入歐洲、日本、韓國等夥伴的行列，為嚇阻威脅做出必要的國防投資。賴清德強調，這筆國防特別預算與關稅談判無關，壓力主要來自中國的併吞企圖，就像民眾在家裡裝監視器不是因為鄰居的壓力，而是防範小偷入侵。

值得注意的是，台灣明年度國防支出已達9495億台幣，佔GDP 3.32%，創下歷史新高。另外，中國今年軍費約8兆台幣，佔GDP約1.7%。日本防衛預算也創新高，約1.8兆台幣，佔GDP 1.8%，目標2027年達GDP的2%。南韓軍費則達1.4兆台幣，佔GDP 2.42%。

蘇紫雲表示，未來國防支出若達GDP 5%，可能會佔中央政府總預算近三分之一至二分之一，但這些國防預算是必要的，而非想要的。至於在全球軍力排行中，台灣排名第22名，而美中俄穩居前三名，南韓第五、日本第八。蘇紫雲認為，這個排名只是參考值，因為台灣面積只有3.6萬平方公里、2400萬人口，GDP僅8000億美金，量體較小。

