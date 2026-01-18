第一島鏈恐成殲-20主場？退將爆內幕：改變西太平洋軍力平衡

英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）近日發布最新報告指出，中國大陸解放軍空軍殲-20隱形戰機產量持續攀升，預估至2030年前可部署規模上看1000架，顯示該型第五代戰機已進入高度量產階段，年產能甚至可能於2025年達到約120架，引發外界對西太平洋空中戰力版圖重組的關注。對此，退役少將栗正傑17日就表示，「會改變整個西太平洋軍力的平衡」，引發討論。

栗正傑17日在中天節目《中天辣晚報》中分析指出，若五代機能突破千架門檻，全球目前僅有美軍F-35與中國大陸殲-20具備此等規模，在四代機世代，是美軍主力F-16遍布全球，不過以五代機來說，F-35的部署屬於跨區域、分散式配置；反觀殲-20幾乎集中在第一島鏈周邊，形成高密度、區域優勢的戰力布局，無論在數量與部署集中度上，均可能對美、日空軍形成壓力。

栗正傑進一步指出，殲-20最初搭載渦扇-10發動機，如今已逐步升級為渦扇-15，顯示中國大陸採取「小步快跑」策略，邊服役邊優化性能。此外，最新曝光的雙座版殲-20更被視為空中指揮平台，後座負責電戰與無人僚機協同作戰，可指揮攻擊-11、攻擊-21等隱形無人機形成「有人機+無人機」聯合作戰模式。

栗正傑最後也直言，一旦在「質」上結合無人僚機、在「量」上達千架規模，將足以撼動整個西太平洋的軍力平衡，對第一島鏈形成高度封鎖能力。

