第一島鏈情資合作 蔡明彥：今年與45國正副情報首長會談

面對大陸持續對第一島鏈國家進行灰色地帶襲擾，我國積極強化與區域盟友的情報合作機制。國安局長蔡明彥今（17）日透露，今年以來他已與全球45個國家的正、副情報首長召開近100次雙邊正式會談，透過國際情報交流機制掌握印太安全發展趨勢。

陳俊宇質詢蔡明彥(圖右)。(圖/中天新聞)

立法院外交及國防委員會今天邀請蔡明彥及國防部長顧立雄報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。民進黨立委陳俊宇質詢時提問，台灣與第一島鏈盟友是否有必要推進情資交換機制。

蔡明彥回應，國安局透過各種戰略溝通及情報交流，掌握相關發展趨勢，他今年已經與全球45個國家的正、副情報首長召開近100次雙邊正式會談。他強調，透過這種國際情報交流機制，能夠了解各國對目前印太安全的主要關切重點，並在共同關切之下，發展更多緊密的戰略合作及情報合作網路。

岩崎茂。(圖/翻攝NNN)

針對大陸15日以「長臂管轄」方式宣布制裁我國行政院政務顧問岩崎茂，未來是否可能轉而針對挺台的國際友人，蔡明彥表示，大陸慣於針對台獨人士、友台人士施以跨境鎮壓或威脅。他說，以過去案例來看，這樣的操作常會造成反效果，且只有象徵意義，因為友台人士不在乎他們能否入境大陸。

蔡明彥指出，大陸此舉反而會造成更多國際友盟提升友台聲量，表達對台灣的進一步支持，不會在大陸壓力之下做出任何讓步。他說，許多國際友盟會串聯起來，批評大陸在人權或台海議題的挑釁行為。

