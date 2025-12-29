第一島鏈警報拉響！中共圍台軍演 外交部嚴正譴責

即時中心／温芸萱報導

中國人民解放軍東部戰區今（29）日宣布，自即日起將在台灣周邊進行「正義使命-2025」聯合演習，並稱是警告「台獨」分裂勢力及「外部干涉勢力」。對此，外交部嚴正譴責，指出中國此舉單方面破壞台海及區域和平，挑戰國際秩序，並呼籲立即停止軍事挑釁。外交部強調，台灣將與理念相近國家合作，共同維護區域及全球和平穩定，保障航運與貿易安全。

中國解放軍東部戰區宣布自今日起展開接連2天的「圍台軍演」，明日上午8時至傍晚6時，中國將在台灣周邊展開「正義使命-2025」聯合演習，並稱此舉是對「台獨」及「外部干涉勢力」的警告。對此，外交部表示嚴正譴責，強調中國單方面的軍事行動，嚴重破壞台海及區域和平穩定，呼籲中國即刻停止無端軍事挑釁行為。

外交部指出，中國近期在印太周邊海空域，持續透過演習及軍機、船艦侵擾，實施各種軍事威脅與灰色地帶策略。此舉充分顯示中國不僅無意維護區域和平，反而多次挑戰國際秩序，破壞區域現狀。

同時，外交部也重申，維持台海和平穩定已為國際共識，也符合各方重大利益。但中國仍以軍事演訓等手段，恐嚇台灣及周邊國家，特別是第一島鏈國家，此舉不僅挑戰聯合國憲章中「不得使用威脅或武力」的原則，也違反國際規範。中國片面破壞台海及區域現狀，除了威脅印太和平、穩定與安全，也對全球航運與貿易造成影響。外交部呼籲中國展現大國擔當，立即停止此類霸凌行徑。

最後，外交部強調，台灣作為國際社會與印太地區負責任的成員，將持續與理念相近國家合作，齊心維護全球及區域和平、穩定與繁榮發展。台灣對外界承諾，將秉持穩健與理性，守護自身安全，同時維護區域及全球秩序。

