第一島鏈警報拉響！中共圍台軍演 外交部嚴正譴責
即時中心／温芸萱報導
中國人民解放軍東部戰區今（29）日宣布，自即日起將在台灣周邊進行「正義使命-2025」聯合演習，並稱是警告「台獨」分裂勢力及「外部干涉勢力」。對此，外交部嚴正譴責，指出中國此舉單方面破壞台海及區域和平，挑戰國際秩序，並呼籲立即停止軍事挑釁。外交部強調，台灣將與理念相近國家合作，共同維護區域及全球和平穩定，保障航運與貿易安全。
中國解放軍東部戰區宣布自今日起展開接連2天的「圍台軍演」，明日上午8時至傍晚6時，中國將在台灣周邊展開「正義使命-2025」聯合演習，並稱此舉是對「台獨」及「外部干涉勢力」的警告。對此，外交部表示嚴正譴責，強調中國單方面的軍事行動，嚴重破壞台海及區域和平穩定，呼籲中國即刻停止無端軍事挑釁行為。
外交部指出，中國近期在印太周邊海空域，持續透過演習及軍機、船艦侵擾，實施各種軍事威脅與灰色地帶策略。此舉充分顯示中國不僅無意維護區域和平，反而多次挑戰國際秩序，破壞區域現狀。
同時，外交部也重申，維持台海和平穩定已為國際共識，也符合各方重大利益。但中國仍以軍事演訓等手段，恐嚇台灣及周邊國家，特別是第一島鏈國家，此舉不僅挑戰聯合國憲章中「不得使用威脅或武力」的原則，也違反國際規範。中國片面破壞台海及區域現狀，除了威脅印太和平、穩定與安全，也對全球航運與貿易造成影響。外交部呼籲中國展現大國擔當，立即停止此類霸凌行徑。
最後，外交部強調，台灣作為國際社會與印太地區負責任的成員，將持續與理念相近國家合作，齊心維護全球及區域和平、穩定與繁榮發展。台灣對外界承諾，將秉持穩健與理性，守護自身安全，同時維護區域及全球秩序。
原文出處：快新聞／第一島鏈警報拉響！中共圍台軍演 外交部嚴正譴責
更多民視新聞報導
中共圍台軍演打臉藍營 吳靜怡質疑：蔣萬安、翁曉玲去中國談了什麼？
中國突襲圍台軍演！鄭麗文稱賴清德連累全台 王定宇：是非黑白不分
慘遭打臉？雙城論壇才結束「中國突圍台軍演」 蔣萬安喊話：為政者應克制
其他人也在看
中共宣布對台軍演 海巡署最新消息曝光：彭佳嶼外抓到一艘
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導海巡署今(12/29)表示，針對中共解放軍軍演，海巡署在第一時間即偵獲4艘海警船航近我國北部、東部海域，立即調度大型艦船於...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 62
「彈劾賴清德」最新網路投票太震撼 ！破14萬人怒表態
立法院26日啟動了對總統賴清德的彈劾案，正式定於2026年5月19日投票。針對此事件，有YouTube頻道啟動一項網路投票，結果顯示截至28日上午已有超過14萬人參與，其中93%的網友表達支持彈劾。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 360
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 1 天前 ・ 210
民進黨台南市長政見發表！陳亭妃意外提徐巧芯 稱27年人民看得到
即時中心／林韋慈報導今（27）日民進黨舉行台南市長提名政見會，提名參選人為立法委員陳亭妃與立法委員林俊憲，於晚間8點正式登場。活動流程先由候選人進行政見發表，隨後進入學者提問環節。第二階段學者提問時，綠色和平電台主持人林育卉、警察大學助教王智盛、媒體人邱明玉紛紛提問，最後進入結論環節。民視 ・ 1 天前 ・ 84
喊憲法規定12/31前審完預算「出槌」！賴清德不是第一次 劉靜怡爆黑歷史：連美國人都發現了
總統賴清德在行憲紀念日當天表示，憲法明文規定，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢。對此，台大國發所教授劉靜怡回憶2023年拜會賴清德的經驗，直言連美國人都發現了，重點就是總統的幕僚要檢討，如果連總統講出什麼話都沒能力做風險控管，總統府幕僚的基本知識素養和程度，真的不必檢討和改進嗎。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 156
總預算卡關 國民黨要求立即處理三大議題
在總預算審查陷入僵局的背景下，國民黨立法院黨團書記長羅智強提出三項必要條件以促進預算審查，分別為編列軍人加薪預算、確保警消退休保障及執行停砍年金。他強調，這些條件若能得到滿足，立法院將立即展開對總預算的審查。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 95
中選會提名模式成破冰契機 大法官人事案擬比照辦理
行政院公布中選會委員提名名單，台灣民意基金會董事長游盈隆等人獲提名，外界視為對在野黨遞出橄欖枝。在野黨多表支持，反倒民進黨內部傳出不滿聲浪。府院已注意到此情況，將積極與民進黨團溝通，確保中選會人事順利過關。外界傳出若中選會人事順利通過，大法官人事案也會與在野商討，以化解當前政治僵局。對此，藍委表示樂見且歡迎，但這是本來就要有的基本態度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31
徐巧芯發文籲賴總統接受監督 翁達瑞見「這20字」諷不學無術
立法院正式通過彈劾總統賴清德提案，國民黨立委徐巧芯發文並貼出圖卡稱，讓總統接受民意監督，不是政治鬥爭，是憲政底線。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今（28）日說，這20個字道盡徐巧芯的不學無術，以及對憲政體制的無知。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 191
嗆賴清德「中二生水準」 鄭麗文：不要搞到我比你先訪美
[Newtalk新聞] 總統賴清德日前接受媒體專訪，稱他很難理解，在野黨稱支持中央政府總預算，卻不願意在立法院付委審查，這有違常理。國民黨主席鄭麗文今（29日）則回酸，賴清德一天到晚搞挑撥，「你不要搞到我鄭麗文比你賴清德還先一步去紐約」、「美國人玩國際政治，也不是像你這種中二生的水準。」 賴清德在媒體專訪受稱，這一兩年有太多社會爭議性法律，國民黨就強行逕付二讀、未經委員會審查，這是違反民主程序的。軍購案、總預算，連審查都不願意審查，不符合民主精神，希望在野黨了解，國家只有一個，不妨在民主程序上競爭，讓人民做決定。 鄭麗文今則回應，賴清德努力半天、詆毀她半天，結果賴清德不要搞到最後，「我還比你先一步去華府，我希望你把我先一步去北京，可是你不要搞到鄭麗文還比你先一步去華府，我其實可以現在就去，不是華府，講錯了！是比他先一步去紐約，他沒有辦法去華府，這是現實，沒辦法，你不要搞到我鄭麗文比你賴清德還先一步去紐約。」 鄭麗文表示，她是在野黨主席，隨時可以飛紐約，但明年的520很快就到了，賴清德不緊張，她都替賴緊張。中華民國總統，戰後要過境紐約、訪問友邦，還沒有人像賴清德拖這麼久還沒有辦法去的。新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 22
讓數字說話！許宇甄：公教年改僅是「止血」 警告「別想把手伸進立法院」
[Newtalk新聞] 立法院日前通過修法，決定停止持續調降公教人員退休金，引發執政黨強烈反彈，並揚言將聲請釋憲。對此，國民黨立委許宇甄今（28）日透過臉書發文指出，民進黨對於年金改革的態度前後矛盾，質疑「當年可以大砍，現在為何不能停？」 許宇甄表示，民進黨當年憑藉國會多數強勢推動年金改革，對軍公教退休金進行大幅調降，如今立法院依新民意結構決定「止血」，卻被指為違憲，這樣的「雙重標準」令人難以理解。 她指出，年改初期由考試院與年改會提出的版本，原本規畫為15年逐步調降，最高所得替代率維持在75%；但民進黨當年主導通過的版本，卻縮短為10年內降至62.5%，幅度與速度均更為激進。相較之下，此次立法院修法僅是停止後續調降，所得替代率最高維持在71.5%，不僅低於考試院原先建議，也未超出年改會原有架構。 許宇甄認為，這次修法並非否定改革，而是針對當年過度傾斜的制度設計進行修正，使整體制度更符合比例原則與公平正義。 針對行政院揚言聲請釋憲，許宇甄也提出警告，直指退休金「調降或停止調降」本質上屬於立法政策選擇，應由國會決定。她指出，過去大法官認定年改合憲，理由正是「政策裁量與財政永續考量」；同理新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 9
高雄市長初選鳳山造勢狂破8萬人 林岱樺重申清清白白：天公伯會給我一個交代
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導表態爭取民進黨2026高雄市長提名的綠委林岱樺今(12/27)於鳳山舉辦造勢大會，並喊出8萬人到場。針對涉貪助理費案一事，她表...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
蔣萬安赴雙城論壇挨批「當小弟」 北市府回應了
首次上稿：12/28 17:50更新時間：12/28 22:12（更新北市府回應）即時中心／張英傑報導台北市長蔣萬安赴上海出席雙城論壇，並跟上海市長龔正分別發表致詞，蔣萬安期盼兩岸的和平與繁榮，而龔正則感性喊話，要台灣民眾到上海實地感受「兩岸一家親」，共創「中華民族偉大復興」，對此，民進黨台北市議員顏若芳今（28）日痛批，蔣萬安整體談話「毫無重點」，未回應當前嚴峻的兩岸情勢，也未替台北市與市民發聲，令人失望。民視 ・ 15 小時前 ・ 39
中國突襲環台實彈軍演！國防部怒斥窮兵黷武
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區今（29）日宣布突襲軍演！組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」演習。對此，我國...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 31
(影) 中國怒跳腳 ! 索馬利蘭「舉國狂歡」迎以色列承認 網: 台灣早已建交
[Newtalk新聞] 以色列總理納坦雅胡於 26 日透過社群媒體宣布，以色列正式承認位於非洲之角的索馬利蘭共和國為「獨立主權國家」，並邀請索馬利蘭總統訪問以色列，成為全球首個與索馬利蘭相互正式承認的國家。此舉迅速引發國際社會關注。 對此，歐盟於今日回應指出，索馬利亞的主權與領土完整應受到尊重，呼籲各方透過對話方式處理分歧，避免加劇地區緊張情勢。歐盟立場顯示，國際主流社會仍未改變對索馬利蘭地位的基本認定。 當地時間 26 日，以色列總理辦公室發布聲明，宣布承認索馬利蘭共和國的主權，並準備與該國構建外交關係。 圖：翻攝自 @Israelwaronhama X 帳號 索馬利蘭原為英國殖民地，1960 年脫離英國後與索馬利亞合併，但在索馬利亞中央政權於 1991 年崩潰、內戰爆發後，索馬利蘭於同年 5 月單方面宣布獨立，成立「索馬利蘭共和國」。三十多年來，索馬利蘭建立了自己的政府、議會、軍隊與警察體系，並發行獨立貨幣「索馬利蘭先令」，實際上處於「事實獨立、法理未定」的狀態。 索馬利蘭舉國歡慶。圖:翻攝自@Israelwaronhama 對於以色列此時宣布承認索馬利蘭，索馬利亞政府官員於 27新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 1
國民黨中央委員投票登場 連戰次子連勝武首跨政壇
政治中心／王云宣、鍾能銘 台北報導國民黨中央委員投票，27日上午正式登場，本屆投票被視為是明年1月中常委改選前哨戰，不過候選人數卻是創下新低，只有212人，其中受到矚目的，還有首度參選的前副總統連戰次子連勝武，他坦言受到哥哥連勝文不少提點，但面對選舉結果，不在意。前副總統連戰的二兒子連勝武首度參選國民黨中央委員 他受訪時不忘感謝哥哥帶著他拉票（圖／民視新聞）前副總統連戰次子連勝武，現身投票，首度參選國民黨中央委員，投票前穿著深色外套，投完票滿身大汗，脫到只剩下白色短袖。國民黨中央委員候選人連勝武：「活了50年第一次非常特殊的經驗，就是我哥哥（連勝文）帶著我，然後他幫我拉票。」首次跨足政壇，爭取中央委員，連勝武透露一路上，都是哥哥連勝文帶著他拜票，不過哥哥才剛卸任副主席，這個月就換他接黨職，任KMTStudio召集人，是否接棒意味濃厚？國民黨中央委員候選人連勝武：「太言重了啦，我們從來沒有所謂的接棒，或者是什麼，因為我哥哥其實，在黨內不管是各方面，都不是我可以去比擬的，我相信他在未來，經過短暫休息之後，他一定還是有機會，繼續出來再為國民黨服務的。」新北市長侯友宜一早現身投票 面對提問並未停留受訪（圖／民視新聞）本屆國民黨中央委員，將選出190位正選，不過，其實212名候選人，也創下史上新低，傳出有30人事前沒被徵詢，就遭黨主席鄭麗文提名，因此最終以＂拒絕登記＂來表達不滿。記者vs.新北市長侯友宜：「市長怎麼看這次選舉人數史上最低。」敏感問題，新北市長侯友宜，沒有回應，，10分鐘內迅速投完票，來去匆匆。反觀兩人一早搶先投，鄭麗文直到下午1點多才現身，表面從容，實際上似乎有些緊張。不但投到一半，整張選票掉地上，到了最後一步，再度卡關。國民黨主席鄭麗文：「塞不進去哈哈哈。」印有200多人的選票，讓鄭麗文一度放不進票匭求救，黨工趕緊上前，才總算協助完成。國民黨主席鄭麗文下午才現身投票 快速投票後直接離場（圖／民視新聞）中央委員是明年初的中常委前哨戰，鄭麗文時代核心改組，將全力備戰2026的年底大選。原文出處：國民黨中央委員投票登場 連戰次子連勝武首跨政壇 更多民視新聞報導藍營禮讓高虹安有雜音？前發言人提條件：白營要讓「1事」鄭麗文公布新2新人事！連勝文弟弟「將接這職位」家族接棒？連勝文弟角逐國民黨中央委員 本人發聲了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
徐巧芯太扯！稱彈劾總統「非政治鬥爭」教授譏：20字道盡無知
即時中心／黃于庭報導立院國民黨、民眾黨聯手否決行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案，府院拍板以「不副署」抗衡。未料，藍白竟變本加厲，揚言彈劾總統賴清德，日前再度挾著人數優勢，60位贊成、51位反對通過彈劾提案，藍委徐巧芯更稱，彈劾不是政治鬥爭，而是憲政底線。對此，旅美教授翁達瑞今（28）日狠酸，短短20個字，便道盡徐巧芯的不學無術。民視 ・ 20 小時前 ・ 56
藍白大惡搞！立院聯手亂提彈劾案 賴清德反應曝光
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導立法院國民黨、民眾黨團聯合提案彈劾總統賴清德，前（26）日在院會中以60：51的票數成案，將於明（2026）年1月14、15日召開共兩場公聽會、4月27日舉辦聽證會，並在賴統總就職兩週年前夕，進行彈劾案記名投票。對此，賴清德今（28）日出席公開行程時，面對媒體喊話並未多表示意見，僅揮手致意後就快步進入會場參加活動。民視 ・ 23 小時前 ・ 40
藍軍嘉義縣長「奇兵」臨時缺席路跑 本尊回應耐人尋味
明年嘉義縣長選戰，國民黨選將難產，傳出中選會代理主委吳容輝是藍軍相中有意徵召的「奇兵」，吳容輝原答應參加今天舉辦的第七屆嘉義馬拉松─國際管樂節公益路跑活動，昨晚臨時告假，而張啟楷透露藍軍的「奇兵」還有其他人。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
鏡論／我掀桌瞪眼 你翻書論典
總統府、行政院斷然否定立法院立法權；司法院五位大法官，就宣布立法院三讀通過法律違憲。就此，綠營翻桌瞪眼，不顧身段，對著藍白兩營叫陣宣戰。藍白兩營無計可施，只能縮在體制內，翻著法典，唱唱彈劾、罷免、提告濫調，連倒閣解散國會，重新改選都不敢。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 2
鄭麗文明起逐一會晤區域立委 藍營內部有溫差
國民黨主席鄭麗文將於29日啟動與區域藍委的一對一會談，首波以北部立委為主。鄭麗文27日出席「黨員Reset拓點計畫」時表示，「愛談什麼都可以，因為畢竟我跟大家都是戰友了」，強調會面沒有任何談話限制。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1