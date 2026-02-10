第一年保障72萬贏全台半數上班族收入 永慶房屋發表招募影片尋找新夥伴

cnews124260210a01

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

當努力與回報不成正比時，轉換跑道成為最務實的選擇，永慶房屋最新推出的兩支招募廣告，真實呈現社會小人物的苦悶心聲，許多人在工作上全力以赴，但薪水還是很難突破產業天花板。影片一上線就引起觀眾廣大共鳴，有網友分享「彷彿看到我自己，看著看著就哭了」、「比悲傷更悲傷的是薪水沒漲但物價漲了」。

永慶房屋提出「業務新人第一年保障收入72萬元」作為安心轉職的起點，支持人才跨出舒適圈，讓努力能變現為實質獎金與收入，突破薪水天花板挑戰收入無上限，讓「努力的你值得更好」的寄託在永慶職場成為現實。永慶房屋人資部協理塗振宏表示，根據主計處公布113年度勞工年薪中位數54.6萬元，年成長率4%，平均每位勞工這一年來的每月加薪金額僅1750元。勞工若想擺脫固定薪資成長的限制，主動轉職挑戰可憑能力與成果賺取更多業績獎金的工作，更有機會突破薪水天花板，為職涯創造更大的成長空間。

為了讓轉職者擁有更安心的起點，永慶房屋為業務新人提供第一年每月6萬元的收入保障，相當於首年保障收入達72萬元，不僅直接贏過全台半數上班族，更高於勞工年薪中位數54.6萬元32%，充分展現「工作能力很重要、選對產業更關鍵」的職涯價值。塗振宏分享，保障期後業務每月薪獎收入4萬起，底薪最高可達7.5萬，加上業績獎金沒有上限，還有海外旅遊獎勵、業務每人每年最高250萬「幸福成家基金」等多項福利加碼，「只要努力，就有機會為自己爭取更高的收入，突破薪水天花板，真正握有改變人生的門票！」

永慶房屋2026《薪自由》廣告操刀的台灣奧美集團首席創意顧問胡湘雲分享，「努力的你值得更好」的靈感來自永慶房屋第一線經紀人員的親身經驗，如實呈現許多人在事業發展上的瓶頸，唯有真實的人物經歷、故事才能動人，也更能展現永慶房屋總是以「人」為出發點，重視夥伴的收入保障、獎金福利、職涯發展、生活平衡等真實需求與滿足。

永慶房屋是雙北市店數最多的房仲品牌且持續擴大展店，2月初已在土城開一店，過年後於也將於新莊再展一店，看好房市前景發展，目標在雙北市邁向350直營店服務規模。品牌表示，了解轉職者的擔憂與不安，不只提供業務新人首年保障收入72萬元，在人才訓練上，則有「一對一師徒制」專人指導以及360小時專業課程，並以「團隊合作」為核心工作模式，依同事的個人特質與專長、互相協助共同為客戶服務，只要合作成交，每個人都能按照貢獻分得業績，不僅讓新人也有機會快速參與成交、獎金更容易到手，成為各路人才「逆轉薪情、突破薪水天花板」的理想舞台。

