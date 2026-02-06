「第一根黑K就出場」策略失靈？ 老股民踢鐵板：今年全賣飛





過年前該不該先落袋為安，一直是台股投資人心中的經典難題，但今年行情似乎完全不按牌理出牌。近日就有一名投資超過10年的股民發文感嘆，自己長年慣用的「過年前高點拉回、第一根黑K出場」策略，今年卻全面失效，不僅沒等到續跌，反而一賣就反彈，短線單幾乎全數賣飛，引發股版熱議。

該名網友在網路論壇PTT上發文表示，過往每到農曆年前，他都會主動降低部位，短線操作只要出現轉弱訊號就先獲利了結，等盤勢整理或回檔再慢慢接回，長期下來勝率與績效都不錯。然而今年盤勢卻異常強勢，指數回檔幅度有限，甚至快速V轉回到原點，讓原本謹慎的操作反而變成空手看盤。

他進一步補充，指數回到上週位置後，才發現來回操作幾乎只是徒增交易成本，反倒是長期持有的部位完全沒受影響，讓他開始反思是否該調整策略，考慮過年前提高長線配置、暫時放掉短線進出，等年後再重新評估。

貼文一出，這樣的心境轉折讓不少網友相當有感，認為今年資金行情明顯不同以往，「資金太多，舊觀念不適用」、「無腦多就對了」、「買大盤、刪APP」。不少人建議，只要不是空手，就沒必要因為賣飛而急著追回，甚至直接點名0050或正二ETF抱著過年，降低操作頻率反而更安全，也有人提醒，過年後才是真正的變數期，短線頻繁進出反而容易被洗出場。

不過，仍有較為理性的聲音指出，如果原PO本來就是依技術面紀律操作，現在技術面重新轉強，本就該照規則分批追回，而非一次All in；也有人直言「會怕的股票本來就不該長期持有」，與是否過年無關。

