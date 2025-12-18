第一次出軌在婚禮後一小時！女子揭丈夫13次偷吃紀錄 「我有證據」選擇離婚

她在婚禮結束後翻看丈夫手機對話，當場察覺異狀震驚落淚。（示意圖／Pixabay）

馬來西亞一名女子近日在社群平台分享自身婚姻經歷，揭露丈夫在兩人結婚不到一小時便被發現出軌，最終更在婚內接連背叛多達13次，儘管她一再選擇原諒，婚姻仍走向結束。該事件曝光後，引起網友熱議與同情。

根據馬國媒體《mStar》報導，該名女子透過社群平台Thread發文表示，在婚禮剛結束不久，兩人互換手機拍照時，她打開丈夫的WhatsApp對話紀錄，立刻察覺異樣。一段訊息中寫著「這個女人不好」，讓她震驚當場，雙手顫抖，當下意識到丈夫的不忠。

她表示，當下不斷向丈夫追問對話內容與對象身分，但對方態度閃爍、不願誠實說明。最終，她自行聯繫對話中的女子，才得知丈夫在婚禮前三天曾與該女子約會。雖然對方強調兩人並無過分親密行為，但坦言曾有牽手互動。

女子坦言，當下情緒崩潰，傷心落淚，丈夫事後不斷道歉並承諾不再犯，她也選擇相信對方，試圖挽救婚姻。然而，情況並未改善，最終她發現丈夫共出軌13次，且都握有具體證據。

貼文曝光後，引來大量網友留言表示同情，不少人也提醒女性在選擇伴侶時應更加審慎。儘管故事令人遺憾，該名女子的經歷亦成為網路上關於婚姻誠信的熱議話題。

女子在社群平台發文，揭露丈夫13次出軌，感情最終無法挽回。（圖／翻攝自FB，China Press (中國報) ）

