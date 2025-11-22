第一次太緊張？拒檢慘吞18萬罰單＋扣駕照！受驚女騎士：無力繳、求分期

記者陳弘逸／新北報導

女騎士拒檢不停，被依法開罰18萬元，吊銷駕駛執照，須參加道路交通安全講習。（圖／翻攝畫面）

新北市陳姓女子去年騎機車遇酒測攔，拒檢不停，被依法開罰18萬元，吊銷駕駛執照，須參加道路交通安全講習；陳女見到鉅額罰單嚇壞，認為第一次遇到臨檢沒有經驗，受驚嚇才會逃離，且沒錢繳罰單，只能分期，請求不要吊扣駕駛執照及機車牌照，提起行政訴訟，但違規事實明確，法官審理後，駁回告訴。

判決指出，陳女2024年12月9日晚上11時50分，騎機行經新北市新莊區中正路巷弄，遇警方設有酒測攔檢點，仍不聽指示停車受檢，被依道路交通管理處罰條例開罰18萬元，吊銷駕駛執照，須參加道路交通安全講習。

陳女收到罰單後，認為當時前方車輛並未完全停下，一時未注意誤以為可以不用完全停下，經過時又有員警突然踩出一步，第一次遇到臨檢沒有經驗，不清楚這就是攔下來的動作，受到驚嚇當下非常緊張，所以才會有加速離開。

陳女主張，無力繳交巨額罰款，只能分期償還，請求不要吊扣駕駛執照及機車牌照，才能打工償還，並提起行政訴訟，請求撤單。

勘驗相關證據，現場設有「取締酒駕中」告示牌，在道路顯著處擺設閃光交通錐，另有多名員警在場執勤，持指揮棒揮動並伴隨哨音示意攔停，一般具有基本駕駛經驗的人，都能明辨為警方設置酒測稽查處所。

此外，駕駛人應具備隨時依照交通標誌、號誌及員警指揮而行駛基本義務，即使首次遭遇臨檢，仍負有合理辨識並依指示停車的責任，不能以「不熟悉」或「緊張」作為拒絕受檢正當理由，法官審理後，認定原處分，並無違誤，訴請撤銷無理由，應予駁回。

