第一次恩愛只想「上廁所」 妹子崩潰求助...過來人曝真相

女網友透露與男友發生第一次性行為，在疼痛感消失後，隨之而來的竟是強烈「想上廁所」的感覺。（示意圖／翻攝自Pexel）





一名女網友分享與男朋友發生第一次性行為的經驗，原以為疼痛感結束後會逐漸進入狀況，沒想到隨之而來的卻是強烈「想上廁所」的感覺，讓她相當困惑，貼文一出也引發網友熱烈討論，不少人留言安慰「久了就會改善」。

原PO在Dcard以「性行為時覺得想上廁所」為題發文表示，前陣子與男友發生第一次性行為，疼痛感消退後，卻一直感覺很想排便，甚至有種「東西進進出出」的不適感，直言整個過程「沒有想像中那種很爽的感覺」。

原PO透露，之後又嘗試了幾次，即使事前已先上過廁所，過程中仍反覆出現想大便、尿尿的感覺，她提及，男友過去曾有兩次經驗，卻表示從未聽過類似評價，兩人也嘗試調整多種姿勢，但不適感始終無法改善，讓她感到相當困擾。

對此，原PO發文詢問網友，在性行為時是否也會有想上廁所的感覺，或者是否有人知道該如何改善這種狀況。

貼文一出，許多網友紛紛表示，「的確偶爾會有這種感覺，主要是因為陰道與直腸靠太近的關係，妳男友沒聽過這樣的評價，可能是因為一般女生不會在做愛的時候說想大便吧」、「想尿尿是快高潮，想大便是因為壓迫到腸子之類的東東，很正常的哦」、「我第一次之後的幾次也是想大便，多做幾次就不會了」、「腹壓太大」、「我每次都會想尿尿，想大便是剛開始會，久了好像比較不會」、「是不是男朋友太大啊，太大的好像會有這種問題」、「我覺得是角度的問題」。

更有網友建議道，「想尿尿的話，試看看接受它，想像尿出來也沒關係，反而會慢慢舒服；大便的話，頂到大腸很正常，發現事前先去蹲大的廁所一下，可以緩解怕放屁的感覺」。

