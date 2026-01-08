「第一次發作也是最後一次」 醫警示：年輕人猝死這4個真兇最致命

「他昨天還好好的啊…」這是門診、急診最讓醫師心寒的一句話。胸腔暨重症專科醫師黃軒示警，年輕人突然倒下、猝死乍看似乎不可能，但「一發生，年輕人，幾乎沒有第二次的生命機會了。」

黃軒表示，因為年輕人更容易硬撐和忽略提早就醫，年輕人的心肌梗塞，更容易直接猝死。

年輕人猝死4個真兇

黃軒表示，年輕人猝死雖然罕見，卻絕非「不可能」，國際心臟病學期刊與病理解剖研究指出，每10萬名不到40歲的人中，大約有2至2.8人／年，會發生這種突然死亡事件，而且多數不是老毛病，很多人，生前從沒被診斷過心臟病。

黃軒更點名年輕人猝死，最常見的4個真兇。

1.遺傳型心臟病

包括肥厚型心肌病、Brugada 症候群、長 QT 症候群等，出現在年輕人的特點，包括運動、熬夜、情緒波動時突然出事，常是「第一次發作，也是最後一次」。

2.心律突然亂掉

黃軒強調，不是血管塞住了，是心臟電路傳導出問題，心臟一亂跳，腦就立刻缺氧，經常發生在半夜、清晨、劇烈運動後、情緒高度緊繃時。

3. 年輕化的心肌梗塞

心肌梗塞不是老人才有，30多歲「抽菸＋熬夜＋高壓＋肥胖」，冠狀動脈一樣也會硬化。黃軒強調，因為年輕人更容易硬撐和忽略提早就醫，更容易直接猝死。

4. 「非心臟」等疾病一樣會致命

肺栓塞、腦出血、毒品／藥物反應、嚴重過敏反應等，黃軒指出，這些疾病的共通點是發生快、反應的時間很短，需要留意。

年輕人最常忽略的「警訊」

黃軒表示，猝死前，身體通常「有說話」，只是聲音很小、而年輕人，以為自己年紀輕輕，都是健健康康，如果有長期生活壞習慣，以下症狀都不能再忽視：

– 運動時胸悶、胸痛

– 突然心悸、心跳亂

– 不明原因暈眩、快昏倒

– 明明沒熬夜，卻異常疲累

– 半夜心跳快到醒來

救命4件事

1. 不是健檢，是「對的檢查」：包括心電圖、心臟超音波、有家族史者：進階心臟評估。

2.家族有人猝死，就是高風險族群：尤其家族有年輕猝死、不明原因昏倒、早發心臟病，「你就不是低風險族群、你有可能是高風險的年輕猝死族群。」

3. 熬夜不是累，是在賭：研究證實睡眠不足會讓心律更不穩、提高猝死風險，年輕人不熬夜是反哺恩，繼續維持良好習慣，謝謝父母賜予我們健康身體。

4.不要用「我還年輕」安慰自己：黃軒表示，醫學上，年輕不是保護因子，只是延遲變成病人，猝死不是老年專利，是風險累積的結果，記得維持良好健康習慣、優質健康檢查。