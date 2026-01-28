第一次見女友家人 談到職業臉變了 餐飲經理嘆：不懂為何有偏見





日前有網友在知名論壇發文表示，自己在餐飲業擔任經理已經快6年，月薪和加班費加總起來每月可以領到5萬多，由於是兩頭班所以幾乎整天在公司，除了放假沒什麼私人時間，跟女友交往快一年，第一次跟她家人見面吃飯，聊天過程都非常愉快，但知道我在餐廳工作，氣氛突然變得有點奇怪，還問我「有沒有考慮換其他的工作」？真心不懂為什麼做餐飲業大家都有點偏見，想問大家真的都對服務生跟餐廳工作有這種先入為主的想法嗎？

此話一出引來版上熱烈討論，「整個社會風氣就是這樣吧 我也覺得餐飲沒有不好，可是我的家人非常不喜歡餐飲」、「我覺得能幹到最高主管以上的階級，都還算讓人放心」、「餐飲掛經理很多跟保險業務經理一樣，都名字好聽而已」、「你這狀況不是做餐飲不好，而是碰到了價值觀不同的家庭」、「不需要在意他人眼光，為自己的工作感到驕傲吧」、「先不論薪水高低，入行門檻低，年資不等同專業性，很容易被取代」、「酸言酸語的去攻擊認真工作的人到底是什麼心態有點看不懂，是對餐飲業有心靈創傷是嗎？」

廣告 廣告

根據1111人力銀行資料庫顯示，目前餐飲業開出的工作機會，包括正職、兼職、計時工讀等，合計釋出22萬2千餘個工作機會，有火鍋餐飲集團開出全勤獎金、分紅入股、年終獎金、激勵獎金之外，還提供每年四次員工聚餐，以及無息家庭急難救助金、無息員工購屋貸款、資深幹部配錶、配車、配重機等，盼凝聚員工向心力；更有知名飯店開出年終獎金、績效獎金、三節獎金、語言津貼、租屋津貼等，還提供每天兩百元空班津貼，每月薪水可多領3000到3800元，目的無非是為了留住人才。

台灣經濟研究院日前發布最新景氣動向，隨著台美關稅談判大致底定，廠商對景氣的樂觀程度回升，2025年12月服務業營業氣候測驗點亦呈連續三個月上揚，且受惠於聖誕節、跨年、尾牙及演唱會等活動帶動人流，加上業者透過聯名合作、促銷與新品策略，並同步推進海外布局、擴大營運版圖，帶動餐旅業對景氣表現優於2025年11月調查值。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，受惠於人工智慧需求持續擴張、民間投資動能穩健，以及消費市場回溫，台經院大幅上修 2026 年台灣經濟成長率至4.05%，朝向「內外皆溫」的均衡發展。且時值歲末年終適逢寒假，正是餐飲消費旺季，業者除了積極招募新血，如何把人留住更是重中之重，根據1111人力銀行調查指出，「大型餐飲集團」比較容易徵到合適人才，主要原因是：品牌光環吸引人(80.8%)、集團資金雄厚(41.7%)、員工福利有保障(27.6%)及有完整的員工訓練(21.5%)。

曾仲葳指出，早期餐飲工作確實容易讓人詬病薪資偏低以及兩頭班的問題，但隨著勞基法的規範以及業者不斷拆解正職人員的職掌分工，由兼職和計時工讀填補，不僅人力運用更具彈性，也讓整體職場環境走向更友善健康。且為了留住優質餐飲新秀，不少商家提出獲利共享概念，給予分紅入股以及業績達標奬金，整體而言，國內餐飲環境正處在質變中，有心想長期投入者，不失為可以穩定久任的職涯規劃。

（封面圖／翻攝photoAC）