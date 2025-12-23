第一次跨海 世界變大了

（圖／本報系資料照）

「往哪裡去」這件事，比「要成為誰」更重要。

最近常聽到一種說法：台灣的00後往東南亞走，容易被誤會是去做偏門；而往另一個同文同種、卻被形容得很嚴苛的地方走，又好像怎麼選都不對。但其實，很多人的選擇很單純。不是叛逆，也不是逃避，只是想試著走出去，看看自己在不同環境裡，能不能長出新的能力。我也是這樣。

一次聊天，一位新加坡長輩跟我說，要給我一個實習的機會，「現在跟未來，其實已經黏在一起了。」那句話沒有很熱血，卻讓我開始認真想——如果不提早進場，是不是永遠只能在門口觀望？

廣告 廣告

於是我開始接觸AI與多媒體，嘗試把想法變成內容，把內容變成被看見的東西。看了很多不同角度的影片，也看見有人用很真實的方式，站到鏡頭前，把自己攤開。

那一刻我才明白，所謂成長，不是突然變厲害，而是願意被看見、被修正、被磨。

選擇去遊學、去交流，對我來說像是一場「千里尋親」——不是找某一個人，而是找那個在更大世界裡，還願意對自己負責的自己。

走出去一定會被誤解，但比誤解更可怕的，是什麼都不試。

我還在路上，很多都還不成熟。但至少，我沒有停留在原地等答案。

第一次踏上這片土地，是從上海開始。

車窗外的速度、舞台上的光、人群裡專注的眼神，讓我很清楚地感受到一件事——學習，不再只是課本裡的事。

這四天，從上海到昆山，再到無錫。因為華燦獎、因為實體經濟大會、因為兩岸創意設計展，我站上了以前只會在網路上看到的舞台。

老實說，我也曾懷疑過自己：真的配得上站在這裡嗎？但當我看到一個又一個努力的人，才明白——舞台不是等準備好才給你，而是逼你長大的地方。

我們這一代，生在資訊最透明的年代，也活在競爭最真實的現場。如果一直留在舒適圈，日子只會被複製，夢想卻不會升級。

這趟旅程教會我：提高自己的價值，不是喊口號，而是一次次走出去、一次次學習、一次次承受差距。

想對在台灣的你們說，世界真的很大，機會也比想像中多。不要急著否定自己，也不要害怕比較。

當你願意前進，舞台就會出現。有一天，我希望能堂堂正正地說：那個站在台下仰望的人，終於也走到了燈光之中。

一個正在路上的台灣00後。（大兵／高雄）