第一次逛首爾注意！行程安排「7大地雷」別踩 內行曝：超多人後悔
除了日本，韓國也是不少台灣人出國的熱門選擇之一。長期旅居韓國的部落客「不奇而遇Steven & Sia」透露，很多人第一次去首爾，都會忍不住把5天4夜的行程排滿滿，就像在「打怪」，然而在當地住久了會發現，有些行程看起來充實，實際做了累的不只是腳，就連心情都會被拉得緊緊的，如果不想旅程一半開始後悔，以下7件事可以避開。
1、一天排太多區域（明洞＋弘大＋江南）
首爾的範圍比大家想得大很多，每一區都值得慢慢逛。跨區跳來跳去，看似很有效率，但到最後你會發現行程只剩下地鐵、換線、再換線。其實一天安排兩個區域就很剛好，這樣行程的節奏很舒服，心情也比較不會被耗掉。
2、堅持把所有熱門IG景點都塞進去
雖然聖水洞、延南洞、聖誕村真的都很美，但很多景點都需要時間等待。跨區移動、排隊、等位……扣一扣，你真正享受的時間其實不多。建議大家選兩個你最想看的，你會玩得更踏實、更開心。剩下的就當自己還會再來的理由吧！
3、把「吃飯」也當成KPI
韓國很多美食確實很吸引人，但如果你的行程全都是超人氣名店，相信我！你的旅程會變成：訂位→ 趕場 → 排隊 → 再趕場。我們反而建議大家可以觀察一下周圍，有沒有本地人在排隊的店。本地人也願意排的店，通常都不會讓你失望。而且那種「剛好路過、剛好有位」的小驚喜，往往更像一趟旅行該有的味道。
4、明洞買到失心瘋
明洞的確什麼都好買、商品種類又很齊全，但有時同樣的商品在超市或其他地方的分店常常會便宜一大截。如果你不趕時間，多比一次價，你的荷包真的會感謝你。
5、早上排晨景、下午還安排登山
很多人不知道，首爾其實是一個很多山坡的城市。上坡、下坡、階梯、地鐵出口，每一個都很考驗你腳的意志力。如果一天安排做兩件耗體力的行程，通常只有一個下場，就是你會累到連相機都懶得拿。建議大家一天安排一個「需要體力」的活動就好，這樣你才不會太累而看不進風景。
6、把韓服體驗排在下午進行
如果你有安排穿韓服的行程，且有找攝影師幫你拍照，通常他們會異口同聲地問你說：「可以約早上嗎？」原因很簡單，因為早上9：00－11：00 的光線最乾淨、最漂亮。下午景福宮，三清洞的太陽位置低、影子會拉很長，而且臉容易暗掉、色調也比較偏黃。如果你想拍出真正好看的韓服照，早上絕對是最值得的時間。
7、只看天氣預報，卻沒看體感溫度
很多人以為韓國是乾冷，比起台灣的濕冷應該比較容易忍。但他們忘了，首爾的風比台灣狠很多。有時天氣預報顯示5度，但因為風大的關係，體感可能直接掉到0度。穿錯衣服的那一刻，尤其冬天，旅程真的會變成一場意志力挑戰賽。所以大家冬天來韓國，一定要看體感溫度，這比任何穿搭建議都重要。
