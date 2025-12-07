第一次違規就被重罰6000元 一票人勸：別申訴

一名女網友表示，近日因為「未禮讓行人」收到一張罰單，明明罰責是1200至6000元，且自己先前沒有犯過這項違規，甚至一年內完全沒有不良紀錄，結果一罰就是最高額6000元，讓她很傻眼，不過多數人都勸她不用浪費時間申訴，也有內行人解釋，只有初犯的機車騎士才是1200元罰款，騎士累犯及汽車駕駛都會被罰6000元。

一名女網友昨（6）日在Dcard表示，11月底收到一張罰單，稱她11月15日「未禮讓行人」，但罰單11月24日才寄到，她的行車紀錄器內容早就被洗掉了，根本無從確認。

原PO委屈地說，明明未禮讓行人的罰則是1200至6000元，且這是她第一次因為未禮讓行人被開單，一年內也完全沒有任何違規紀錄，雖然照片看起來路邊確實有行人沒錯，但是否有必要第一次違規就直接罰最高金額，「如果你們遇到這樣的狀況，會選擇申訴嗎？還是乾脆認命繳掉？有沒有人成功申訴過檢舉案件？真的有可能翻盤嗎？」

文章上線後不少人馬上喊「就是要重罰，你們這些開車的才會怕啊」、「6000根本太低，出國就知道台灣駕駛到底有多兇」、「旁邊機車都停下來等了，就妳直接開過去，被開罰剛好而已」、「妳這張是警察現場舉發，不是被別人檢舉的，申訴應該是不可能過」。

也有人解釋「1200元只有機車初犯，汽車駕駛跟機車累犯都是加重開罰6000元」、「汽車都是6000元，別想太多」、「罰單就是要讓妳知道妳犯錯，罰1200元根本不痛不癢」。

