第一次都給出！AKB48 台成員秀火辣身材 首推寫真「媽媽比本人興奮」

AKB48 Team TP 成員蔡亞恩（麵麵）推出首本個人寫真集《初次見麵》，日前舉辦的簽書會，更是從下午兩點半一路簽到晚上八點，親筆簽出超過1千本寫真。談到這次寫真集與個人見面會，蔡亞恩表示是「人生很多個第一次一起來」的挑戰。她也坦言，比起緊張，更多的是感謝，因為如果沒有一路支持的粉絲，這些第一次根本不可能實現，她形容這本寫真集，就像是一份把青春好好收藏起來的禮物。

AKB48 Team TP 蔡亞恩（麵麵）首次推出寫真集（照片提供：好言娛樂）

首次舉辦個人簽書會，也讓麵麵留下難忘回憶。她分享，當天爸爸、媽媽、哥哥與大嫂全員到齊支持，「而且他們不只是來看，還自己掏腰包買了好幾本寫真書，說也想體驗看看簽書會！」更有趣的是，哥哥當天還上台與她鬥嘴，笑說輪到他簽名時可以讓妹妹休息一下、不用聊天，但身為妹妹的她完全沒有照做，反而照樣劈裡啪啦聊個不停，「當下真的覺得很溫馨，也很感動。」

麵麵最滿意居家風格的照片（照片提供：好言娛樂）

不少人關心寫真集的尺度問題，麵麵則笑說，身邊的人反而比她還興奮，「我跟我媽說要出寫真集，她超開心，朋友也一直說『既然要出就要拍得超漂亮！』」反倒是她本人比較害羞。」她也清楚表明原則，不是走性感路線，而是清純、青春、屬於以前和現在的自己。

完成這個重要里程碑後，蔡亞恩也分享下一步目標，希望能在更多不同領域持續成長，不只站在舞台上唱跳，也想嘗試主持、創作、戲劇，用不同形式與大家交流。

蔡亞恩舉辦簽書會，家人也到場支持（照片提供：好言娛樂）

