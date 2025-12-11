第一次離婚是人生最瘦！歐弟再減重8公斤「外面誘惑比較多」

歐弟積極減重。（萬星傳播提供）

46歲歐漢聲（歐弟）今（11日）出席胡瓜號召余天、黃西田等人的「鑽石舞台之夜」演唱會活動。歐弟今日現身，身形明顯消瘦，他透露他已甩肉8公斤，「我都40幾歲了，再不脫就不值錢了」，他也說，現在體重73公斤，目標是68公斤。

歐弟表示，他身材一直都是胖胖瘦瘦，「顏值不固定，但最瘦的時候，是我第一次離婚時，當時我在北京兩年，最瘦瘦到62公斤」。

而他日前傳出與第二任妻子感情失和，會第二次離婚？他強調不會，還開玩笑說自己瘦下來後，外面誘惑真的比較多，以前變胖是不想惹事。

歐弟瘦身有成。（萬星傳播提供）

胡瓜（後排中）邀請曾心梅、余天、黃西田、康康、李翊君、王彩樺、余祥銓、賴慧如、歐弟、翁立友宣傳鑽石舞台。（萬星傳播提供）

之前還有傳聞他將帶老婆、小孩移居日本沖繩，經紀人在第一時間否認。歐弟則在今天表示，「就看小孩喜歡哪一個國家，目前就多方觀察，如果一個小孩喜歡一個，我們就要一直飛一直飛，為了這個目的也要多加油」，他跟妻子都希望小孩子從小多接觸各國文化，所以每次寒暑假都會固定安排他們出國看世界。

