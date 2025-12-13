「第一次離死亡這麼近」飛札幌行動電源起火冒煙 泰亞航：1乘客輕微燙傷

又傳出行動電源在飛機艙內起火冒煙，所幸沒有造成傷亡。示意圖，取自Unsplash



飛機上行動電源起火非常危險，有網友今（12/13）表示，一早搭機前往日本札幌途中，機艙內突然冒出濃煙，乘客相當驚慌，疑似是乘客的行動電源起火自燃，「搭飛機上遇到失火的機率是多少？第一次覺得離死亡這麼近」。泰國亞洲航空證實此事，攜帶行動電源的乘客輕微燙傷，航班依原定時程抵達。

民眾在Threads發文並附上影片表示，「在飛機上遇到失火的機率是多少…第一次覺得離死亡這麼近，謝謝保佑，大家都平安無事」，片中機艙內充滿煙霧，有空服員正在滅火並疏散乘客，還有人發出咳嗽的聲音，所幸最後平安無事。

廣告 廣告

據《中央社》報導，泰亞航證實，今天上午從桃園機場起飛前往札幌的FD242航班，在飛行途中發生這起事件，攜帶行動電源的旅客輕微燙傷，不願就醫，經評估確認未影響飛航安全，班機依原定時程抵達目的地。

更多太報報導

恐怖校慶！男持刀追學生闖進國小內 校護機警拉人躲保健室

追雪注意！合歡山公路翠峰至大禹嶺預警性封閉 明視情況開放

反年改三讀喊「格外清爽」 68歲李來希歡慶後騎腳踏車自摔：肩膀脫臼骨折