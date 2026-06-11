第一次養貓怕踩坑？新手飼主必學的「7 個」照護小技巧一次看懂！

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火報記者 張舜傑／報導

貓咪對環境變化非常敏感，剛到新家時往往需要一段時間適應，如果一開始互動方式太急，反而可能讓牠更有壓力。只要掌握基本照護原則，其實就能讓貓咪更快安心，也能減少許多新手常見的錯誤。

給貓咪足夠的適應時間，不要急著建立親密關係

許多人剛把貓帶回家時，會急著抱牠、摸牠，希望快速拉近距離，但對貓咪來說，新環境的氣味與聲音都很陌生，這時候最需要的是安全感而不是互動壓力。有些貓會躲起來好幾天，這其實是正常反應。建議先準備一個安靜空間，放好食物、水與貓砂盆，讓牠自己慢慢探索，等到牠願意主動靠近、在你面前放鬆活動時，再開始互動，關係反而會更穩定。

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貓咪容易喝水不足，可多點設水或搭配濕食補充水分。圖：istockphoto

貓砂盆數量與位置比你想的更重要

貓咪對如廁環境非常敏感，如果貓砂盆不夠、太髒或位置不合適，就可能出現亂尿問題。一般建議遵守「貓數＋1」的原則，並將貓砂盆放在安靜、少干擾的地方，同時維持每天清潔，避免異味累積，這樣貓咪才會願意穩定使用，也能減少行為問題的發生。

飲水不足是貓咪常見健康隱憂

很多貓天生喝水量偏少，但長期水分不足容易造成泌尿道或腎臟問題。可以在家中多放幾個水碗，避免和食物放在一起，也可以使用流動飲水機增加吸引力，必要時搭配濕食補充水分，同時觀察排尿與飲水狀況，才能及早發現健康異常。

換飼料不要太快，腸胃需要時間適應

不少新手會因為看到推薦就頻繁換飼料，但貓咪腸胃其實很敏感，突然更換食物容易導致軟便或嘔吐。正確做法是採取漸進式換糧，讓新舊飼料慢慢混合並逐步調整比例，通常需要7到10天完成轉換，這樣才能降低腸胃負擔，也比較容易找到適合長期食用的飼料。

每天陪玩，比買一堆玩具更有效

貓咪雖然看似獨立，但仍需要運動與刺激來維持身心健康，如果長期無聊，可能會出現亂抓家具或半夜暴衝等行為問題。每天花10到20分鐘用逗貓棒或互動玩具陪玩，不只能消耗體力，也能滿足狩獵本能，比單純買玩具更能改善行為並增加互動關係。

從小建立護理習慣，長大後更輕鬆

很多飼主等貓長大後才開始剪指甲或梳毛，往往會變得非常抗拒。其實只要從小開始讓牠習慣被觸摸腳掌、耳朵等部位，再搭配獎勵，就能慢慢降低抗拒感。定期剪指甲與梳毛不只是為了方便，也是避免指甲過長或毛球問題的重要日常照護。

居家安全不能忽略，貓咪好奇心很強

貓咪喜歡跳高與探索狹小空間，如果家中有未防護的窗戶、外露電線或有毒植物，都可能造成危險。尤其是高樓環境，一定要做好窗戶與陽台防護，避免因為追逐或受驚導致意外。事前做好安全檢查，永遠比事後補救更重要。

養貓沒有標準答案，重點是持續觀察與調整，建立信任關係。圖：istockphoto

養貓其實是互相學習的過程

養貓沒有標準答案，每隻貓個性都不同，新手最重要的不是一次做到完美，而是持續觀察與調整。當你開始理解牠的行為、尊重牠的節奏，貓咪也會慢慢對你產生信任，建立出一種自然且穩定的關係，這才是養貓真正的意義。