第一網站併購Tasteme推出飛比版「惜食服務」 打造綠色消費新選品

記者李鴻典／台北報導

電商行銷服務商第一網站公司 (Firstweb Limited)宣布，旗下「飛比網購服務生態系」在合併 Tasteme 惜食平台服務後，將於今年四月推出飛比版「惜食服務」。此產品旨在透過媒合惜食福袋的創新模式，搶救全台即將被視為廚餘的即期食物。

第一網站整併Tasteme推出飛比版「惜食服務」。（圖／品牌業者提供）

第一網站股份有限公司董事長盧大為指出：「根據聯合國環境署的《食物浪費指數報告》，全球每年近三成的食物未被有效利用，這類浪費所產生的碳排放量佔全球總排放8%-10%，進一步加劇對環境的負面影響。」同時強調：「我們期望透過技術與資源的整合，讓仍在賞味期的商品被更多人看見、購買。此外，更期盼透過產官學跨界合作，共同形塑台灣版的《減少食物浪費指標與盤查指引》，藉由建立科學化減量基準線，讓創新服務的環境正向效益可以有明確的量化依據。」

針對服務整併後的執行細節，第一網站公司已於 2025 年第四季完成相關結算，原 Tasteme 使用者（店家客戶與一般消費者）與平台間的各項權利義務關係將由第一網站公司概括承受，並預計於今年四月底前完成整體服務合併。為確保權益的延續性，原使用者的帳號資訊、儲值 T 幣與 t 點權益均會完整保留，相關會員整合計畫正積極籌備中，具體事宜將以飛比公告為準。

農曆新年倒數，家家戶戶加緊除舊佈新。momo購物網觀察發現，現代家庭的大掃除需求已從「掃得乾淨」進化為「掃得更有效率」，帶動年前「三省」消費趨勢：主打安心成分、寵物友善的天然環保清潔用品買氣持續成長，銷售年增雙位數；具備AI智慧與多功能、可縮短家事時間的掃除家電需求升溫，相關關鍵字站內單週搜尋量更突破20萬次；同時，針對冷氣、洗衣機、抽油煙機等「魔王級清潔」的到府清潔服務票券亦明顯升溫。看準年前掃除需求高峰，momo即日起同步推出《年前掃貨》《家電掃除大賞》兩大檔期，清潔用品、掃除家電與服務票券一次備齊。

momo揭年前掃除「省心、省時、省力」三大趨勢，《年前掃貨》、《家電掃除大賞》一站備齊，限時下殺5折起。（圖／品牌業者提供）

隨著環保意識抬頭、毛孩成為家庭重要成員，消費者在選購清潔用品時，關注焦點正從「越強越好」轉向「日常可安心使用」。momo觀察指出，成分標示透明、配方溫和、強調對家人與寵物友善的天然環保清潔品需求升溫，特別是在廚房油污、地板大面積清潔等高頻接觸場景，低刺激、無香精或植物萃取等訴求更成為年前採購主流，「綠色清潔」也因此躍升為大掃除季的熱門關鍵字。

搶攻數位閱讀商機，PChome 24h購物４日正式上線全台首家串接Readmoo讀墨會員電子書購買整合，成為全台唯一提供雙會員綁定（Kobo+Readmoo讀墨）的最便利購物平台。數位閱讀已成為主流消費趨勢，而站上兩大電子書平台（Kobo+Readmoo讀墨）總計近600萬本藏書，藏書量豐富且選擇多元。根據PChome 24h購物銷售數據觀察分析，Kobo與Readmoo讀墨的電子書銷售量合計佔站上總電子書銷售量比達八成。看準此商機及2026國際書展話題熱度，PChome 24h購物宣布即日起同步開跑線上書展活動「Read the Moment：再懶也要認真讀」，線上書展聯慶網路書店全館書籍最低55折起，Kobo於即日起至2/8領券結帳享75折，單筆滿2,026元再抽2,026 P幣；Readmoo讀墨則於即日起至2/8提供單本78折、每月1-3日75折優惠。

PChome 24h購物線上書展聯慶網路書店全館書籍最低55折起。（圖／品牌業者提供）

每年為動漫圈揭開序幕的台北國際動漫節將於本週2月5日至2月9日在南港展覽館一館登場，全台最大ACGE交易平台露天市集，連兩年參展台北國際動漫節，今年特別以最高規格集結動畫、漫畫、遊戲與電競四大元素規劃連五天展場限定活動，宣布攜手「怨念事務所」、「東海模型」、「星痕工作室」、「勳寶玩具鋪」等台灣指標動漫周邊店家，線上線下同步展開動漫節，在動漫節舞台現場特別規畫《Hololive寶鐘瑪琳 三十歲服裝Ver. 1/6比例模型》、原價1萬3千元的《MH VA HI-SPEC 完全變形 閃電霹靂車 超級阿斯拉 特典版》等限量珍稀的ACG週邊一元競標和獨家福袋活動。

從露天年度銷售數據發現最受Z世代歡迎的服務一抽露魂，在動漫節攤位祭出多抽限時優惠活動。（圖／品牌業者提供）

同時鼓勵新會員，動漫節活動現場註冊即送熱美式咖啡一杯與 150 折價券；完成攤位任務即可享與女僕合照，2/5~2/9動漫節加碼全站累積消費滿5千享最高180元折價券回饋。從露天年度銷售數據發現最受Z世代歡迎的服務一抽露魂，在動漫節攤位祭出多抽限時優惠活動，原先100元/抽，只要270元即享3抽優惠；原先300元/抽，只要850元即享3抽優惠，抽愈多、省愈多。看好今年動漫節帶來的買氣及人潮，預估線上線下GMV相較去年將翻倍成長。

鼓勵新會員，動漫節活動現場註冊即送熱美式咖啡一杯與150折價券；完成攤位任務即可享與女僕合照。（圖／品牌業者提供）

迎農曆金馬年到來，friDay購物即日起推出「好運加馬」迎春促銷，包含應景的2026 馬年可愛門貼，只要3.4折、168元超優惠價，讓消費者都能「好運一路發」！原價近萬元FANLAI自動炒菜機，限時優惠5168元，挑戰全網最低價；其他像免換水淨水拖把組、箔金招財香氛珪藻擴香瓶3入組等除舊佈新推薦商品，也有超值折扣。同步推出開春限定領券5折起優惠，像是COACH ROWAN斜背方包，原價8600元，限時特價2799元，加碼折扣來到3.3折；走春穿搭必備The North Face 3合1防水透氣兩件式外套，原價近萬元，特價不到6千元。

friDay購物即日起推出「好運加馬」迎春促銷。（圖／品牌業者提供）

辦年貨、貼春聯，家家戶戶洋溢著期待新年的喜悅，為心愛寵物準備專屬的「開運禮盒」，也悄然成為現代飼主最溫馨的過年新傳統！生態貓食品牌「貪貪Munchee」推出超澎湃年節限定禮盒，以及價值逾千元的限量新春喵喵福袋。

貪貪「新春招財限定禮盒」橫跨主食罐、乾糧、凍乾、肉泥等多樣品項，並提供四種不同機能性組合選擇。（圖／品牌業者提供）

毛孩選物品牌「尾巴丘Tailshill」更設計出首款故事型互動玩具《毛孩英雄任務：壞蛋風雲》，官網購物滿額就送應景「馬上好丘」仿皮革小馬掛飾，從吃、玩、樂全方位滿足。

尾巴丘新年限定贈禮「馬上好丘」小馬吊飾，活潑配色與細膩車工，造型經典可愛。（圖／品牌業者提供）

迎接馬年，新東陽將於2月6日11:00-15:00在松山機場國際線2樓公共區舉辦延續多年來廣受旅客好評的「金馬報喜贈春聯」活動，此次邀新銳藝術家周明翰老師及陳文慧老師親臨現場揮毫創作，讓旅客能夠免費獲得獨一無二的馬年限定創意春聯。兩位老師擅長結合書法與繪畫的藝術表現形式，為春聯增添年節趣味，讓旅客在年節期間感受到滿滿的祝福與新意。活動當日，憑新東陽不限消費金額之發票，即可免費兌換「馬年限定創意春聯」。

經營松山機場商場多年的新東陽，為讓來往旅客也感受到濃濃年節氣息，今年也持續舉辦春聯揮毫活動。（圖／品牌業者提供）

透過惜食福袋創新模式為消費者打造更多元的綠色消費新選項。（圖／品牌業者提供）

