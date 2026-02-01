第一網紅長鬍子！「直播被嫌不甜美」 本人親回應

馮提莫被譽為中國第一網紅。（圖／翻攝自微博）





被譽為中國第一網紅的馮提莫（本名：馮亞男）因長相甜美以及翻唱〈學貓叫〉獲得高知名度，但2023年7月透露罹患甲狀腺癌末期，手術後短暫復出又消失近一年，如今病況穩定，她也經常直播互動，沒想到被網友發現「長鬍子」，讓她自曝雄性激素太多了。

網紅馮提莫被指出「長鬍子」，自曝雄性激素過多。（圖／翻攝自微博）

網紅馮提莫被指出「長鬍子」，自曝雄性激素過多。（圖／翻攝自微博）

網紅馮提莫被指出「長鬍子」，自曝雄性激素過多。（圖／翻攝自微博）

馮提莫從宣佈罹癌至今，陸續還是會透過社群直播和粉絲互動，不料近日被指出「長鬍子」，她也高EQ回應：「鬍子該刮了，我覺得我這鬍子怎麽就長出來了。」

廣告 廣告

隨後，馮提莫也以幽默方式表達自己雄性激素過多，已經做過脫毛，不過長毛的地方不只有唇邊，讓她更直呼：「我去買個刮鬍刀吧，天天刮一下！」



【更多東森娛樂報導】

●Toyz爆獄中結婚篠崎泫！曾直播索「3張裸露照」對話全被挖

●極限網紅攀62層高墜樓亡！母怒告直播平台 判決曝

●嘻小瓜婚禮紅包挨酸「全場最少」 和LuLu對話曝光

