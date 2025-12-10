「第一網紅」馮提莫停播1年！首揭原因「癌症復發」 最新健康狀況曝光

「中國第一網紅」馮提莫得癌症復發。翻攝IG@fengtimotimo1219

「中國第一網紅」馮提莫因《學貓叫》爆紅，因為嗓音甜美還曾發行過歌曲，2023年7月卻公開自己罹患甲狀腺癌末期，手術後她短暫復出，卻在過去一年再度全面停播，馮提莫於昨（10日）透過抖音團播回歸時親自解釋，癌症在去年復發並轉移，她必須再次接受手術與治療，「現在已經做過手術處理好了，最近身體也恢復差不多了，所以大家不要擔心。」

馮提莫在直播中提到甲狀腺癌轉移，她必須停工好好治療，「最近身體也恢復差不多了，所以大家不要擔心，只要大家還願意看我，我覺得做直播是我非常熱愛的事情。」只要保持規律作息，別熬夜、情緒穩定，就能夠避免再復發，她也透露停播的第二個原因是與前東家合約到期後選擇自立門戶，成立「提莫傳媒」，她表示自己直播十多年，希望能把經驗傳承給想加入產業的新主播。

馮提莫重新復播，解釋自己停播的原因。翻攝IG@fengtimotimo1219

馮提莫表示：「我也希望通過我這些年直播的一些經驗或者方法，能夠輔佐到一些想當主播的朋友們，給到他們一些直播的建議或者方法，可以跟他們一起表演，帶來更多內容才藝。」針對外界盛傳的「隱婚生子」、「退圈結婚」等謠言，她也一併在直播中否認，強調停播純粹是因身體狀況與新的事業規劃，她也宣布，未來直播收入會投入舞台升級與團隊營運，讓粉絲能參與節目提案、投票與內容共創。

馮提莫表示，比起身體狀況出問題，只能待在家，她還是更喜歡做直播，這次以團播形式回歸，直播一開場便湧入超過10萬人在線觀看，人氣依舊驚人，她也首次挑戰完整唱跳舞台，翻唱趙露思作品，獲得粉絲大讚，然而也有網友質疑她翻唱的歌曲是否涉及版權問題。



