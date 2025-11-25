第一線教師壓力鍋引爆離世悲劇 全教總要求教育部介入徹查

(全教總)今日開記者會，要求教育部國教署介入調查屏東縣和新竹縣教師不幸離世案件。(記者林曉雲攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕近日連續發生屏東縣和新竹縣兩位教師不幸離世的悲劇，全國教師工會總聯合會(全教總)今(25)日開記者會，理事長侯俊良代表全教總表達難過及惋惜，並質疑屏東縣和竹縣地方官員澄清是「個別事件」，或用「案主有情緒困擾」來推卸責任，要求教育部國教署介入徹查。

侯俊良表示，鑑於校園權力結構封閉，且為杜絕球員兼裁判嫌疑，國中小主管機關雖是地方教育局處，但有必要促請教育部國教署介入，針對近日相關傳聞(包含職場霸凌、教師申訴評議爭議)進行客觀公正的完整調查，還原事實真相，也要求即刻廢除異化的校事會議制度，停止對教師的行政霸凌與程序濫訴，呼籲教育部長鄭英耀應該要下定決心根本解決。

廣告 廣告

侯俊良也提出，根據教育部近3年「各級學校校園安全及災害事件分析報告」，「教職員自殺、自傷案件」通報數從2021年65件、2022年70件、2023年升至148件，增幅超過2倍，更令人痛心的是，教職員工自殺死亡人數由2021年8人、2022年10人、2023年增至19人，質疑台灣教育現場已瀕臨崩潰，第一線教師壓力鍋引爆，並認為校事會議成為壓垮教師的最後一根稻草，要求徹底廢除校事會議制度。

全教總法務中心執行長林金財表示，國教現場呈現「三高」危機：高行政負載、高情緒勞動與高投訴風險，教師面對無止境的行政壓力、日益惡化的投訴文化，以及孤立無援的不友善職場環境，繁瑣的評鑑與專案讓教學成為教師最奢侈的副業。

林金財也指出，管教空間萎縮與濫訴文化，逼迫教師在「管教」與「擔心被告」的恐懼中走鋼索，加上校園體制封閉，提出建言或異議者往往遭受打壓，形成「解決提出問題的人」的霸凌文化，這種讓教師身陷過勞、恐懼與噤聲的絕境，正是導致悲劇頻傳的結構性元兇。

全教總副秘書長楊逸飛表示，原本旨在處理不適任教師的「校事會議」，已異化為整肅教師的工具，在「小案大辦、案案必查」僵化指令下，校事會議成為濫訴者的尚方寶劍，有罪推定的程序折磨，讓教師隨時要準備為自己的清白辯護，徹底摧毀教育現場的安全感。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

【看原文連結】

更多自由時報報導

化粧品摻入蘇丹色素！ 18產品用到禁用原料 多家知名品牌也中鏢

校事會議公聽會正反意見對立 陳培瑜爆料竟傳外包團隊招攬

獨家》台積電擬加碼投資3座2奈米廠 地點傳將落這邊

「孫大炮」孫金清捐360萬助1000新豐人遊日 今起鳳蓮宮登記

