第一美胸才傳遭暴力逼婚「揍到答應」 婚禮突延期原因曝

中國大陸女星徐冬冬身材火辣，被封為大陸第一美胸。她與大15歲男星尹子維一路走來分分合合，終於在2024年訂婚，下月將在女方家鄉哈爾濱舉辦婚禮，未料尹子維今（21）日突宣布將延期，原因也曝光。

尹子維今天發文表示，由於徐冬冬的近親病重，目前狀況不太好，「徐總（徐冬冬）從小在近親家長大，非常親！」因此全家人討論後，決定將2月26日哈爾濱婚禮改為低調家庭聚餐，至於婚紗慶祝儀式目前都在準備中，但舉辦的時間還要看徐冬冬家人的病情。

尹子維透露婚禮取消原因。（圖／翻攝自尹子維微博）

事實上，兩人舉辦婚禮過程中，就曾傳出尹子維暴力逼婚，強行帶徐冬冬去拍婚紗照，否則就「拳法伺候」，女方甚至已經麻木到全盤接受。當時，徐冬冬特地截圖相關言論澄清，「我笑了…我非常堅定地說，誰動手他都不可能動手，他連蚊子咬他，他都把蚊子放出窗外的人。」



