第一視角撞瞬！小貨車疑趕送貨 「闖燈」遭撞翻滑行

23上午8點多，雲林北港公園路與新南路上，20歲的許姓男子開小貨車，疑似趕送貨闖紅燈，被綠燈直行的轎車攔腰撞上，撞擊大整台車側翻在路中滑行，幸好兩名駕駛只有輕傷，並無大礙，但這一撞他貨送不了，還要背上罰鍰，得不償失。

駕駛看見綠燈，直行通過路口開到一半，左側突然出現白色小貨車，駕駛閃避不及，直接撞上小貨車後車斗，撞擊大小貨車彈了一下後，整輛車側翻倒地向前滑行，轉了半圈塵土飛揚，車上的物品噴飛散落一地。

車禍發生占據一線道，黑色轎車雨刷不停擺動，車頭板金凹陷，前保桿掉落嚴重毀損，零件碎片散落一地，熱心民眾也在路中，擺上三角錐指揮交通。

熱心報警民眾蘇先生：「我聽到砰一聲我就想說，這樣一定是發生車禍，因為那個聲音不一樣，我就馬上跑出來，跑出來就看到，一台車已經翻過去，另一台就停在，路上那個十字路口，跑過去看（小貨車）有沒有人受傷，順便打電話給119，結果我在跑的中間，路過的人就下車過去，協助他（貨車駕駛）爬起來，小貨車翻過去嘛，就協助拖出來。」

事發就在23日上午8點多，雲林北港公園路與新南路上，33歲的王姓女子開車要上班，看見綠燈正要通過路口，撞上疑似搶快闖紅燈的白色小貨車車斗，整輛車側翻倒地，撞擊聲響大，附近民眾也都出來查看，協助小貨車駕駛20歲許姓男子脫困，並打電話報警。

北港分局第五組組長羅萬億：「兩造駕駛人經酒測值為0，兩造擦挫傷無生命危險。」

車禍發生影響交通，拖吊車到場也先將小貨車載走，幸好兩人只有擦挫傷並無大礙。據了解，許姓男子當時正要去送貨，搶快闖紅燈才會釀禍，這一撞不僅貨送不了，車損要賠償違規也將被開罰，得不償失。

