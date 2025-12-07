第一視角曝！特種部隊練「直升機水域滲透」
國軍特種部隊近年開辦「直升機水域滲透跳傘訓練」，模擬真實戰場環境，要求特戰官兵從黑鷹直升機跳傘落水後，須獨立游泳2至400公尺，找到待命的兩棲橡皮艇後立即展開岸際滲透。這項訓練需先完成7次基礎跳傘訓練，從C-130運輸機基礎跳傘開始，才能進階到搭乘不同機型直升機。國軍具備水面滲透能力的特種部隊包括特戰部隊、海龍蛙兵和涼山特勤。
全球防衛雜誌採訪主任陳國銘表示，各國軍方除了從運輸機跳傘外，也有從直升機跳傘的訓練。直升機能在固定空域盤旋，可以進行更精準的跳傘。這種訓練方式在台灣較為少見。陳國銘進一步解釋，目前國軍在傘訓能量方面仍維持最低要求，認為在現今兩岸情勢下，水域滲透訓練維持低能量即可，因為滲透屬於攻擊作戰，而台灣並不會主動對敵軍發動攻擊。
國防安全研究院副研究員舒孝煌認為，特種部隊的訓練應根據實際作戰需求來決定。他強調滲透作戰不一定只用於敵方作戰，在本島作戰時也可用於人質救援或保護政經中樞等任務。這些菁英部隊的滲透戰力雖然在平時「備而不用」，但在戰時卻能「靈活運用」，展現其重要性。
這次公開的第一視角畫面顯示，特戰傘兵從黑鷹直升機上一躍而下，與一般跳傘不同的是，他們俯瞰的視角不是草皮而是屏東大鵬灣的水面。這項訓練考驗特戰官兵的體能和應變能力，也展現了國軍特種部隊面對各種作戰環境的適應力和準備度。
