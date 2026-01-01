第一道曙光畫面曝光！鄭明典分享「元旦最高升旗」大讚

生活中心／李明融報導

告別2025年，迎接全新的2026年！今（1日）元旦清晨，全台大批民眾滿懷期待迎接新年第一道曙光。前中央氣象局局長鄭明典在臉書分享了位於海拔3858公尺、玉山北峰的「2026年第一道曙光」，該畫面由中央氣象署玉山氣象站人員所拍攝。鄭明典同時也分享了「元旦最高升旗」儀式，感嘆大讚「美麗的青天白日滿地紅，勇者的升旗典禮」。

2026第一道曙光畫面曝！鄭明典分享「元旦最高升旗」讚：美麗的青天白日滿地紅

鄭明典分享玉山氣象站的2026年第一道曙光畫面。（圖／翻攝自鄭明典臉書）鄭明典今（1日）清晨在臉書分享玉山氣象站人員拍攝的珍貴畫面，只見新年第一道曙光從翻騰的雲海中探出頭，柔和陽光灑向眼前的山脈，一旁的台灣最高峰玉山主峰仍有殘雪，畫面美不勝收。此外，鄭明典也發布了「最高元旦升旗」影片。畫面中，兩位站在氣象站建築平台上的工作人員，正莊嚴地拉動繩索，讓國旗在清透的高山藍天與稀疏雲層間隨風揚起，顯得格外耀眼。讓他感動大讚「美麗的青天白日滿地紅，勇者的升旗典禮」。

鄭明典分享玉山氣象站的元旦升旗畫面，感動直呼「美麗的青天白日滿地紅，勇者的升旗典禮」。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

中央氣象署指出，今日強烈大陸冷氣團南下，北台灣氣溫明顯下降，其他地區入夜後亦開始轉冷。白天北台灣高溫約16、17度，中部及花東約21至24度，南部則在25、26度左右。入夜後，中部以北及宜蘭低溫僅剩13、14度，北部及東北部近山區更可能出現6至10度的極端低溫。此外，受東北季風影響，氣象署已針對北北基宜發布豪大雨特報。「天氣風險WeatherRisk」則提醒，本週的冷氣團恐怕還不是最冷。另一波冷空氣預計在下週一（5日）南下，且強度有機會在下週二（6日）進一步增強至「寒流」等級，影響時間可能持續至下週五（9日）。屆時桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴，提醒民眾留意長期的低溫變化。

原文出處：2026第一道曙光畫面曝！鄭明典分享「元旦最高升旗」讚：美麗的青天白日滿地紅

