第一部 8 Elite Gen5 摺機，OPPO Find N6「性能巨獸」「堆料狂魔」

文章來源：Qooah.com

OPPO 於今年2月份推出了 Find N5 機型，是行業內第一款 Snapdragon 8 Elite 摺疊屏機型，且機身摺疊厚度僅 8.93mm。憑借不錯的性能和超薄的設計獲得了消費者的喜愛。近期，博主 @數碼閒聊站 帶來了新一代 OPPO Find N6 的詳細參數。

據透露，OPPO Find N6 採用 8.12吋 2K LTPO 內屏+6.62吋外屏組合。拍攝方面，內外屏均配備了 2000萬像素前置單鏡，後置 5000萬主鏡+5000萬超廣角鏡頭+2億像素潛望長焦鏡頭+200萬像素多光譜鏡頭。

此外，OPPO Find N6 搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，配備最高 16GB RAM 和 1TB ROM。機身內置 7000mAh大電池，支援北斗衛星通信。提供原鈦色、深黑色和金橙色三種配色可選，整機重量為225g。

不出意外的話，OPPO Find N6 將是首款搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 的大摺疊屏機型。預計在明年第一季度正式亮相。