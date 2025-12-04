第一金前三季EPS 1.51元 現金股利配發率保底六成

第一金控（2892）3日舉行2025年第三季法說會，對外表示明年股利以現金為主，並提高配發率至六成。（圖片來源／信傳媒編輯部）

第一金控（2892）3日舉行2025年第三季法說會，公布今年前三季稅後淨利216.99億元、年增4.3%，每股稅後盈餘（EPS）1.51元；子公司第一銀行稅後淨利205.51億元、年增5.7%，其他子公司合計稅後淨利20億元、年增6.3%，整體獲利續創同期高點。

除獲利表現穩健外，市場也關注股利政策方向。第一金控副總李淑玲在法說會指出，明年股利配發率將至少回到「六成水準」，股利結構也將拉高現金比重，並強調明（116）年現金股利將高於今年。

也許是受到股利政策激勵，第一金繼1日、3日遭外資狠砍2.31萬張、9,638張後，今（4）日股價則開高走穩，截至10點半左右上漲約0.73%、0.20元，股價在27.7元附近震盪。

獲利續寫同期新高，股利現金比重升至六成

第一金控整體前三季獲利動能仍以銀行為主，佔整體獲利近95%，但非銀行子公司也持續貢獻，其中，人壽子公司稅後淨利約6.84億元，較去年同期成長44.6%；第一金證券稅後淨利約7.56億元，但較去年同期減少18.8%。

在股利政策上，李淑玲指出，因資本三率已符合系統性重要銀行（D-SIBs）相關要求，將把現金配發率由目前約52%提高到至少60%，並以現金為主；股票股利至多維持在今年0.25元水準，整體股利水準可望較今年增加。

法人也同步拉高對明年股息的想像空間。市場推估若今年獲利年增約3%，明年每股現金股息上看1.12元，按3日收盤價估算現金殖利率約4%。

明年營運三支箭，外幣放款財管手收補SWAP落差

回到本業經營，第一金在法說會揭露，第一銀行前三季淨利息收入、淨手續費收入分別年增9.2%與9.1%，其中財富管理手收年增23.7%，銀行保險銷售年增32.9%表現相對亮眼。

展望明年，第一金把「外幣放款、台幣中小企業放款、提升財管手收」列為三大核心策略。第一金並預期，Fed明年可能降息2次，美元利率下修有利外幣放款動能延續，外幣放款成長目標上看15%。

值得注意的是，過去支撐投資收益的換匯交易（SWAP）收益正面臨下滑。李淑玲提到，今年SWAP收益已從去年的153億元降至130億元，明年可能再降至100億元；公司計畫以外幣放款與中小企業動能、以及財管手收成長補上缺口，並估明年整體手收成長可望逾12%。

房市量縮價穩基調不變，海外分行與壽險接軌同步推進

在房市與利率判斷上，第一金指出，台灣景氣看來「不太差」，央行延續房市管制政策等因素下，評估台灣明年「沒有降息空間」；相較之下，美國經濟成長走緩，Fed仍可能啟動降息循環。

第一銀行的房貸端也反映管制效應。第一銀副總蔡淑慧指出，今年房貸受理件數年減約四成，一銀估今年全年房市量能較去年衰退四成、明年走勢呈「量縮價穩」；另觀察申貸排隊時間已明顯縮短，11至12月可能略「小卡」但不超過一個月，明年1月可望回到10至14天撥款速度。

海外營運方面，第一銀行前三大獲利海外分行依序為香港、布里斯本、倫敦，前三季獲利分別為4,580萬美元、2,836萬美元、1,915萬美元；東南亞據點中以越南表現亮眼，日本大阪分行也出現動能。

此外，第一金在法說會也說明子公司第一人壽因應 IFRS 17 與 ICS 新制的接軌進度，相關規劃涵蓋外匯價格變動準備金（外價準備金）與 CSM（合約服務邊際） 等項目。第一金指出，目前外價準備金規模約 30多億元，待明年新制開帳時，預估可帶來約 30億元的有利影響，其中約 9成將提存至外價準備金；在此支撐下，避險比率可望由目前約 8成下調至 6成，每年約可節省 2至3億元避險成本。

在 CSM 方面，第一金估計規模約 100億元，未來每年可望挹注盈餘約 7至8億元。至於資本面，第一金表示，明年開帳時 ICS 比率在今年已完成增資挹注後，估可達 140%以上，因此明年暫不致再有增資需求。

