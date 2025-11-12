第一金加入主動式ETF戰場！00994A鎖定強勢台股 官股投信第一檔

台股主動式ETF表現亮眼，吸引投資人目光，投信業者也紛紛推出新商品，像是第一金投信也投入戰場，將發行主動式台股ETF，成為首家投入主動式ETF戰場官股投信。

第一金台股趨勢優選主動式ETF (簡稱：主動第一金台股優，00994A)，已獲准募集，預計12月15日起開始募集。

00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF，為第一金投信首檔主動式ETF，鎖定強趨勢產業、篩選最強勢個股，同時基金也獲准適用躍進計畫優惠，第一大持股權重最高可達30%，可以鎖定重砲個股集中火力投資，拉高投資勝算，也有利投資組合緊跟投資市場脈動。

第一金投信說，趨勢優選主動式策略採取Top Down，先篩選強勢產業，再挑選各產業強勢股，首先以台股市值前500強為股票池，囊括大型、中型、高股息等標的；搭配系統化選股機制，考量基本面、技術面、籌碼面、動能面等四大面向，納入營收及獲利高成長、技術面多頭、外資加碼，及股價周線與月線上揚等九大因子衡量，進行產業及個股評分及加減碼。

第一金投信指出，00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF將在12月15日至12月19日繳款募集，每單位發行價10元，最低只要1萬元就能參與台股投資成長機會，收益分配採每季配息。

今年AI發展擴大規模，台股持續攻高，第一金台股趨勢優選主動式ETF經理人張正中指出，AI成長紅利才剛起步，台廠受惠AI獲利貢獻度高於過往科技轉型階段，研判台股本益比可望由目前的22倍，續挑戰25倍新高，台股多頭格局持續可期，透過主動式選股操作的台股ETF，更有機會參與台股強趨勢產業、個股獲利成長動能。

自從台股主動式ETF開放後，第一波搶在上半年發行，12月再掀一波募集潮，從12月初至12月中旬陸續將有4檔台股主動式ETF募集。

