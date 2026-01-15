第一金投信：台股偏多看待 內資領軍挑戰31,000點

2026 年以來，在台積電（2330）領軍大漲下，台股將挑戰新關 31,000 點，年初以來指數漲幅已逼近 7%（至 1 月 14 日）。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 2026 年以來，在台積電（2330）領軍大漲下，台股將挑戰新關 31,000 點，年初以來指數漲幅已逼近 7%（至 1 月 14 日），第一金投信指出，本波急漲行情主要由內資推動，近兩日再加上外資力量，外資連續兩天合計在集中市場買超達 290 億元，創近一個月連續買超最大量，市場關注今（15）日台積電法說展望、美國大型科技股財報，及輝達執行長黃仁勳再度來台等利多題材接力下，可望助攻台股維持震盪攻高格局。

觀察自 2000 年以來，台灣加權指數在第一、四季向來是相對突出的雙旺季，平均漲幅分別為 4.4% 與 4.7%，上漲機率皆達七成以上，明顯優於其他季度。第一金投信表示，從過去經驗來看，第一季台股表現良好的年度，全年走勢也多半表現不弱，因此首季表現常被視為全年度行情的風向球。





從資金面與籌碼面來看，近期推升指數創高的動能主要來自本土資金，開年以來自營商累積買超金額逾 400 億元，特別是對台積電及半導體族群的加碼；融資餘額本周都在 3,500 億元之上，創 17 年半新高，顯示散戶對台股後市看法樂觀動作積極；外資方面，先前多以高檔調節為主，昨日買超動作轉趨積極，後續觀察買超力道是否持續。

第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A）經理人張正中指出，若後續台積電法說會釋出優於市場預期的營運展望，將有機會強化外資對台股與半導體供應鏈信心，Cmoney 資料顯示，外資對台積電持股水位約 72.5%，相較於近年持股高檔在 76.6%，仍有加碼空間，加碼力道可望成為台股新一波續動能。

張正中提到，隨一月下旬美國大型科技股財報公布，及月底輝達執行長黃仁勳將再度來台，相關訊息預期將持續圍繞 AI 與雲端資本支出等主題，與台積電法說形成多重利多，支撐台股偏多走勢，持續挑戰指數新高價位。

張正中表示，今年台股整體獲利結構可望由 AI 與非 AI 一同撐起更均結構，不過需留意指數快速上揚後，台股乖離率已逼近 28%，短線呈現過熱現象，波動可能加大，過去指數與年線乖離達 30%，修正幅度約一成，但不影響長線走勢，投資人不妨善用震盪分批佈局，參與台股後續成長動能。

