第一金投顧喊台股明年31000 台積電1800元

第一金投顧預估，隨著AI帶動的資本支出全面擴張，台股在2026年仍具備強勢攻高的條件，加權指數明年底前有望挺進31000點關卡。推動市場向上的核心仍是台積電，法人共識目標價落在1800元左右，對照目前約1400元的區間，本益比不到19倍，仍屬合理評價範圍。

之所以能提出如此高的目標區間，關鍵在於科技巨頭對AI基礎建設的投資從未放緩。美國大型科技公司明年將持續提高資本支出，帶動晶片、封測、伺服器、散熱、PCB、光通訊到電源管理等完整供應鏈維持滿載動能，形成推升台股的結構性力量。利率環境走向寬鬆也提供支撐，美國9月啟動降息循環後，年底可望再降一碼，市場預估2026年將再降三碼，利率區間回到2.75%至3%左右，有利於科技股評價擴張。

第一金投顧認為，台股受惠AI建設，而台灣正站在供應鏈最核心的位置，看好馬年氣勢。

至於今年走勢則堪稱戲劇性。年初川普宣布32%新關稅，使加權指數從23035點重挫至17306點。但隨著美方態度轉趨柔軟，加上台積電強力回神，大盤隨即展開猛烈反彈，不僅連六個月收紅，更在11月登上史上新高28554點，全年漲幅逼近兩成。

台積電獲利，全年EPS估計上看64元2026年則可能挑戰75元水準。

