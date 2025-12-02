第一金投顧：櫃買漲幅落後集中市場 明年看好低基期股

（中央社記者曾仁凱台北2日電）第一金今天舉行2026年投資趨勢論壇，第一金投顧董事長黃詣庭表示，台股基本面正向，加上聯準會降息有利金融市場，預期台股明年高點會比今年高，但震盪幅度會加大。他看好AI軍備競賽，台灣是最大受惠者；另外低基期的傳產股、中小型股明年有望跑出火熱行情。

黃詣庭回顧，統計截至12月1日，台股加權指數從去年底的23035點，漲到27342點，今年以來漲幅高達18.6%。如果對照11月創下的歷史高點28554點，最大漲幅更高達23.95%。

相較之下，以中小型企業為主的櫃買指數從255.84點漲到259.72點，漲幅僅1.51%，今年市場資金明顯集中在台積電、鴻海、台達電等權值股。

展望2026年，黃詣庭認為台股基本面正向，AI軍備競賽，台灣是最大的受惠者，看好AI仍是明年台股主軸，尤其台積電明年每股獲利上看75元，堅強的基本面將推升台股持續往上創高，推估明年台股過3萬點滿合理。

黃詣庭分析，AI伺服器的每機功耗從傳統約5至10kW躍升到30至100kW以上，2027年的Rubin Ultra單機櫃功率更高達600kW，電源、散熱族群將受惠；另外AI資料中心追求傳輸速度與品質，從板子到散熱的層數與設計更複雜，對PCB板層數、材料等皆採高規格配置。有利晶片、散熱、電源、PCB等族群。

另外黃詣庭認為基期低就是最大優勢，明年進入金馬年，績優的中小型股很容易跑出火熱行情，且相較於電子產業，傳產今年表現弱勢，其中鋼鐵、塑膠、水泥、汽車、營建等板塊下跌10%至28%不等；基期低就是最大優勢，看好明年傳產將落後補漲。

綜合上述原因，黃詣庭看好台股明年高點應該會比今年高，不過畢竟已漲高，預料明年震盪幅度會加大。（編輯：張均懋）1141202